González y Zapatero evidencian las dos almas del PSOE respecto a Venezuela

La ministra de Exteriores desdice al vicepresidente Iglesias tras rebajar a Guaidó

Ayer se pudo percibir una primera brecha entre los miembros del PSOE y de Unidas Podemos (UP) dentro del Gobierno de coalición. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias , no ocultó el jueves su desprecio al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó . UP nunca aceptó su nombramiento, son más próximos ideológicamente al chavismo, y de hecho, el año pasado le acusaron de promover «un golpe de Estado» contra Nicolás Maduro apoyado en Estados Unidos.

En una entrevista, Iglesias rebajó anteayer a Guaidó a «dirigente importante de la oposición» y dijo que estaba «bien» que fuera la ministra de Exteriores, Arancha González Laya , y no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , quien le reciba. Ningún miembro del Gobierno de coalición salió a enmendar las declaraciones de Iglesias hasta ayer, cuando González Laya compareció en rueda de prensa desde Marruecos, entre otros asuntos, para subrayar que el Gobierno de España sigue reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela.

La titular de Exteriores expresó que recibirá al mandatario venezolano esta tarde a las 16.00 horas «en nombre de un Gobierno que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela». Porque, insistió, el objetivo del Gobierno de coalición es que se celebren en Venezuela «unas elecciones libres y democráticas lo antes posible» .

Tras su encuentro con la ministra, Guaidó se dirigirá al Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde, José Luis Martínez-Almeida , y la vicealcaldesa, Begoña Villacís , le entregarán las llaves de oro de la ciudad. Posteriormente, tras la concentración en su apoyo, el presidente interino de Venezuela se verá con Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox) e Inés Arrimadas (Cs).