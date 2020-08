González Terol (PP): «A este Gobierno le sobra soberbia y crispación y le falta voluntad de consenso» El vicesecretario Territorial del Partido Popular coordina la ofensiva contra Sánchez por la «incautación» de 15.000 millones de superávit de los ayuntamientos

Esta ofensiva del Partido Popular está siendo pilotada por el vicesecretario Territorial, que prepara un «agosto caliente» contra el Gobierno.

—El PP inició ayer su ofensiva contra Sánchez por el acuerdo con la FEMP en una reunión de alcaldes ¿cuáles serán los siguientes pasos?

—Hemos registrado mociones en ayuntamientos y diputaciones para oponernos a la incautación. En segundo lugar, iniciamos movilizaciones; en tercer lugar, nos planteamos votar en contra de la convalidación del real decreto e instar al resto de formaciones políticas a que sigan nuestros pasos; en cuarto lugar, un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto; y en quinto, aplicando el real decreto, que dice que el depósito de los 15.000 millones es voluntario, no vamos a ingresar un euro del dinero municipal en la Hacienda Pública.

—¿El PP nunca conoció el contenido del acuerdo entre Pedro Sánchez y Abel Caballero? ¿No hubo diálogo?

—A nosotros, 24 horas antes de que se aprobase en Junta de Gobierno, nos lo enviaron a los miembros del PP presentes en la FEMP. No hubo diálogo previo, ni voluntad del Ministerio de Hacienda, ni del presidente de la FEMP de llegar a un acuerdo previo con el PP o con el resto de formaciones. No hubo diálogo interno en la FEMP porque el presidente llevó las conversaciones en solitario con el Gobierno, ni tampoco hubo llamada de la ministra para llegar a acuerdo con el real decreto.

—A pesar de estos antecedentes ¿Tienen alguna esperanza de que todavía sea posible algún acuerdo?

—A este Gobierno le sobra soberbia y crispación y le falta voluntad de diálogo y de consenso. Por tanto, yo creo que la ministra Montero tiene poca voluntad de llegar a un acuerdo con los ayuntamientos, no del PP, de cualquier otro signo político que no sea el PSOE. No obstante, desde el PP volvemos a tender la mano al Gobierno para que rectifique, retire el real decreto y se ponga manos a la obra a dialogar. El problema es que este Gobierno está de vacaciones y no tiene un plan para mejorar la financiación de los ayuntamientos.

—El presidente de la FEMP, Abel Caballero afirmó en ABC que el acuerdo se puede mejorar, pero que no ha habido alternativa ¿comparte esta afirmación?

—La alternativa él la conoce, porque la votó con el PP por unanimidad. Es el documento de pilares para la reconstrucción, donde todas las formaciones políticas presentes en la FEMP formamos un documento de más de 40 páginas, que es la propuesta de los ayuntamientos y diputaciones al Gobierno de España. Ese documento no recibió ninguna respuesta y es el que Abel Caballero ha traicionado porque no lo ha defendido. Ahí se pedía que los ayuntamiento pudieran utilizar libremente sus ahorros, que se cree un fondo de reconstrucción por valor de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos que no tenían liquidez.

—El PSOE les acusa de «manipular» a los alcaldes.

—No es el PP el que se opone, sino hasta ocho formaciones políticas. Que no tergiversen la realidad, son ellos los que crispan.