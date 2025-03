El Gobierno y ERC acuerdan reunir la mesa de diálogo «a mediados de septiembre» para desbloquear los PGE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , se han reunido esta mañana durante dos horas. Según ha confirmado Rufián, el Gobierno de coalición y ERC han acordado celebrar la mesa de diálogo «a mediados de septiembre» para desbloquear los Presupuestos Generales del Estado de 2021. La ministra portavoz, María Jesús Montero , así lo ha ratificado después.

ERC supedita un nuevo encuentro bilateral entre el Gobierno central y el de Cataluña para iniciar la negociación de las cuentas. «Las sogas al cuello, las líneas rojas, la testosterona en política, hoy en día está de más, nosotros lo que hacemos es política y creemos que para que nos pidan un segundo acuerdo, tienen que cumplir el primero , que es la mesa de diálogo y es un compromiso por escrito», ha explicado Rufián.

Por su parte, Montero ha recordado que la mesa de diálogo es un «compromiso de legislatura» del Gobierno y que no tienen «ningún problema» en reunirse en septiembre. No obstante, la portavoz ha apostillado que aún no hay una fecha concertada y desconocen si el Govern tiene la misma predisposición .

«Sería poco prudente concretar un día, hemos quedado en que sea lo antes posible», ha dicho Rufián. Preguntado por la posibilidad de que Torra no quiera sentarse en la mesa de diálogo, Rufián ha señalado lo siguiente: «Eso sería la antipolítica, no lo contemplamos, porque si eres político no haces antipolítica» .

Revisión de la condena a Torra

En el Ejecutivo consideran que es el presidente de la Generalitat quien no quiere reunirse. Sánchez se mostró dispuesto en julio y agosto a convocar la mesa, pero el Govern, al menos la parte de JxC, desestimó la propuesta. «No tenemos información sobre que Torra quiera reunirse», ha admitido Montero, «pero nadie se puede oponer al diálogo cuando lo viene reclamando durante tanto tiempo. No tendría sentido».

El Tribunal Supremo revisará el día 17 la condena al presidente Quim Torra , condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. El fallo removerá la política catalana y podría coincidir con la convocatoria de la mesa de diálogo.

La primera y última vez que se reunieron fue a finales de enero. Ambos ejecutivos acordaron que tendría un carácter mensual. Pero con la llegada de la crisis del coronavirus se truncó y el «president» Torra empezó a alejar la posibilidad de un nuevo encuentro y a endurecer sus exigencias consciente de que las elecciones catalanas podrían celebrarse en otoño.

Advertencia sobre Ciudadanos

El partido independentista ha valorado el encuentro como «cordial, amable y fluido» , pero ha advertido al presidente del Gobierno de que «no es lo mismo pactar con Ciudadanos que con ERC», aunque sea lo «fácil», porque Cs es «incompatible con la izquierda» . En este sentido, Rufián ve muy complicado sumarse a un acuerdo en el que esté Cs.

«Pactar los Presupuestos con Ciudadanos conlleva políticas regresivas , recortes, y, de facto, la muerte de este Gobierno», ha advertido Rufián, que subrayado que «eso lo sabe, al menos, una parte del Gobierno que es Unidas Podemos». Rufián ha pedido para las negociaciones de las cuentas «un escenario» en el que ERC se sienta cómodo y que pase por sacar a Arrimadas de la ecuación.

«La gente de izquierdas no quiere que los presupuestos se negocien en un despacho del Ibex «, ha espetado el portavoz independentista. Una respuesta a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas , que ayer manifestaba que su partido intentará que los PGE no se repartan «entre Iglesias, Otegui y Rufián en un despacho».

Montero ha insistido en que el Gobierno quiere unas cuentas progresistas que no sean «excluyentes» y trabajarán para buscar puntos de encuentro. «No podemos permitir vetos cruzados», ha explicado la portavoz del Ejecutivo, «si somos generosos, si somos capaces de priorizar el interés del país, estoy convencida de que tenemos capacidad de llegar a un común denominador en las cuentas».