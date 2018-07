El Gobierno intentará aprobar los PGE pese al abandono de sus socios El Congreso tumba el plan de Sánchez de tener más margen para cumplir con el déficit, por la abstención de Podemos y los independentistas

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid Actualizado: 28/07/2018 03:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Congreso de los Diputados rechazó ayer los objetivos de estabilidad presupuestaria que el nuevo Gobierno había acordado con las instituciones europeas. El fracaso de la votación constata la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que ayer fue derrotado en todos los frentes. Se encontró con la esperada oposición de PP y Ciudadanos, pero lo que le hizo descarrilar fueron las abstenciones de sus socios en la moción de censura, Unidos Podemos, ERC y PDECat.

Los tres partidos mandaron un claro mensaje a Pedro Sánchez: lo han llevado hasta La Moncloa, pero eso no constituye vía libre para actuar «como si tuviera mayoría absoluta». Una acusación recurrente de todos estos grupos, que criticaron al Gobierno por «falta de negociación».

El resultado final de la votación constató la soledad del Ejecutivo. A los votos del grupo parlamentario socialista solo pudo sumar los del PNV hasta alcanzar los 88 votos a favor. Obtuvo 173 votos en contra procedentes de PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Bildu y Coalición Canaria y las 86 abstenciones de Unidos Podemos, ERC, PDECat y Compromís.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió un pacto que concedía medio punto más de margen para que España cumpliera con el objetivo de déficit para el próximo año. El Gobierno había distribuido esas cinco décimas adicionales entre la Administración Central (0,1), dos décimas para las comunidades autónomas y otras dos para la Seguridad Social. En total, España tendrá que plantear un ajuste adicional al que Sánchez pretendía de 6.000 millones de euros. Una distribución que permitió a Montero defender que la nueva senda permitiría que «comunidades y Seguridad Social puedan invertir apuntalando el crecimiento económico y las políticas sociales».

En este punto buscó la confrontación directa con Unidos Podemos: «No se comprendería que aquellos preocupados por esta sensibilidad se pongan de perfil». Desde la formación de Pablo Iglesias se acusó al Gobierno de quedarse muy corto porque «deja 5.000 millones de oxígeno presupuestario por el camino». Los populistas se quejan de que el Gobierno no haya negociado con ellos el techo de gasto ni la senda de déficit, y reclama además un «pack antiausteridad» que consista en levantar la regla de gasto sobre los Ayuntamiento y derogar los reales decretos de racionalización del mismo en lo que afecta a la sanidad, la educación y la dependencia.

Tanto Unidos Podemos como ERC y PDECat demandaron al Gobierno que se comprometiese a reformar la ley de estabilidad presupuestaria. El artículo 15.6 de dicha norma dice que «si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento». El Ejecutivo ha introducido confusión esta semana al respecto. La vicepresidenta Carmen Calvo introdujo el debate de que el Gobierno buscaba «fórmulas» para evitar que la mayoría del PP en el Senado bloquease la nueva senda de déficit, entendiendo que era una anomalía que, como sucede con el resto de leyes, el Congreso no tuviese la capacidad de levantar el veto del Senado.

Pero ayer la ministra de Hacienda señaló que «no se ha expresado discordancia entre la votación del Congreso y la del Senado», porque al fracasar ayer el texto no llega a la Cámara Alta y que por tanto «no ha lugar» a modificar la ley de estabilidad presupuestaria. Un extremo en el que no había querido entrar a comentar la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa del Consejo de ministros.

La situación no tiene precedentes. Comúnmente se presenta el proceso del techo de gasto como el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero lo cierto es que sobre el mismo el Gobierno solo informa, mientras que lo que se somete a votación son los objetivos de déficit. El Gobierno sufrió ayer un varapalo político, que intenta usar a su favor criticando al resto de partidos por impedir un mayor margen de gasto. Pero realmente no tiene ningún impedimento legal para presentar su proyecto de Presupuestos.

Al término del pleno, la ministra Montero trató de explicar cómo queda la situación ahora. La titular de Hacienda aseguró que «desde ya vamos a trabajar en la configuración de los Presupuestos para el año 2019» porque «este era un elemento (la senda de déficit) que ya dijimos que tenía poca incidencia en la elaboración de las cuentas públicas porque solamente era una décima (1.200 millones) lo que afectaba a la Administración General del Estado frente a más de 125.000 millones», que es a lo que alcanza el techo de gasto planteado por el Gobierno.

Es decir, el Ejecutivo ajustará la décima que le corresponde y procederá con el proyecto de Presupuestos como si la derrota de ayer no hubiese sucedido. Espera que en el plazo de un mes los grupos «recapaciten» porque «si la senda no se cumple volveremos a la senda anterior». La ministra dijo que este Gobierno «no va a traer una popuesta que le quite más recursos a los ciudadanos que la que le proporciona Bruselas» porque «eso es incomprensible». Pero a la vez señaló que traer un proyecto con más margen para reducir el déficit «es imposible porque la senda ya se ha pactado».

Pese a la sonora derrota que cosechó ayer, la ministra portavoz dijo tener «absolutas esperanzas fundadas» de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado para 2019. De lograrlo, Pedro Sánchez se garantizaría prácticamente el objetivo de llegar hasta prácticamente el final de la legislatura. En la víspera del fracaso de ayer, Pedro Sánchez se reunión con el presidente francés Emmanuelle Macron, y en la rueda de prensa posterior rechazó un adelanto electoral: «Elecciones habrá en tiempo y forma en 2020. Ésa es la voluntad del Gobierno», dijo.

Y anticipando la derrota de ayer ya avanzó que «el Gobierno cumplirá su compromiso de presentar unos presupuestos con esta senda de estabilidad o con la anterior, pero lo va a hacer». Pero con Unidos Podemos planteando que el techo de gasto propuesto por el Gobierno les parece insuficiente, las posibilidades de sacar adelante el proyecto son, en principio, muy escasas.