El Gobierno desecha en horas su plan para garantizar la presencia del PP en los pactos

Pasaban las 10 de la mañana cuando un correo electrónico llegaba a los partidos que habían aceptado sentarse en la Mesa de la Reconstrucción impulsada por el Gobierno. En ella se les pedía que bloqueasen sus agendas para una primera reunión hoy mismo de ese foro extraparlamentario. A las 18 horas un mensaje del mismo emisor cancelando dicha reunión.

Lo que sucedió entre medias fue la conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la que el presidente del Gobierno accedió al cambio de formato que le demandaba el líder de la oposición.En el PPno dudaron en calificar ayer de «éxito» la previsible constitución de una comisión parlamentaria, que sustituye a la mesa «extraparlamentaria» de Sánchez, una opción que, según los populares, era «totalmente inviable». El PP jamás se sentaría a una mesa fuera del Congreso en la que estuviera Bildu, o los separatistas para hablar de su monotema. «¿Y qué pretendía Sánchez, buscar un gran pacto sin el PP? No tenía futuro». Por eso, en Génova creen que Sánchez se ha visto obligado a rectificar sobre la marcha, porque se vio «acorralado».

En Moncloa sabían que no se podía vender unidad si el PP no estaba dentro. Así que no dudó en un cambio que contrarió a quienes ya dieron el visto bueno al otro formato. Inés Arrimadas restó trascendencia al cambio, pero destacó que se necesita «urgencia», un componente que no casa especialmente bien con los ritmos parlamentarios. Junts Per Catalunya denunció que solo se puede hablar de un pacto «el del PSOE con el PP». Su portavoz Laura Borrás dijo claramente que «de esta manera no», dudando de su utilidad. El PNV dijo entender que el Gobierno quiera contar con el PP, pero criticó que se hubiera diseñado y convocado un foro con carácter previo. Incluso se había mandado un documento a los partidos. Un formato que presidía Sánchez, con la vicepresidenta Carmen Calvo coordinando los trabajos. Y que se dividía a su vez en cuatro mesas con una representación proporcional pero en las que el Gobierno podía añadir hasta a tres ministros en cada una de ellas.

En la comisión, que a diferencia de una mesa fuera del Parlamento tendrá «luz y taquígrafos», se debatirán las propuestas y las medidas frente a la crisis, y estará abierta a los agentes sociales y a los expertos. Casado, además, cree que debe servir para «evaluar» los apoyos con los que cuenta el Gobierno en este momento, después de que una parte de sus socios, como el PNV o ERC, se hayan distanciado de él durante la gestión de esta crisis. El presidente del PPno quiso pronunciarse de forma directa sobre la petición que hizo Cayetana Álvarez de Toledo en una entrevista en ABC, para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Pero sí subrayó que este nuevo órgano parlamentario dejará ver qué fuerza real tiene en este momento el Ejecutivo de Sánchez.

El propósito del PPes que esta comisión se forme lo antes posible, en pocos días, para empezar a tomar medidas sin pérdida de tiempo. También lo quiere así el Gobienro. Según el reglamento del Congreso, la comisión está formada por los miembros que designen los grupos parlamentarios, en proporción a su representación. Los miembros del Gobierno pueden asistir con voz a todas las sesiones.

Además del debate de iniciativas parlamentarias, las comisiones pueden recabar la información y la documentación que precisen del Gobierno y de las Administraciones Públicas. Además, pueden solicitar la presencia ante ellas de los miembros del Gobierno para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos, así como de autoridades y funcionarios públicos por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar a la Comisión. También pueden pedir la comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión.