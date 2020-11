El Gobierno rectifica y bajará el IVA de las mascarillas al 4 por ciento El Consejo de Ministros aprobará un real decreto el martes para que este producto deje de tributar al 21 por ciento Montero anuncia un nuevo techo para el precio de venta de estos productos de protección

Tras negar durante meses que jurídicamente pudiera hacerse, el Gobierno ha cedido en su empeño de mantener el IVA de las mascarillas en el 21 por ciento. La tasa aplicable será del 4 por ciento después de que la presión social y, sobre todo Bruselas, hayan colocado al Ejecutivo en un callejón sin salida.

El nuevo tipo impositivo de las mascarillas se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros mediante un real decreto-ley aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha explicado si la entrada en vigor será inmediata.

La rectificación es completa. La propia Montero seguía defendiendo hasta ayer mismo que esta medida era ilegal y la portavoz socialista Adriana Lastra acusaba esta mañana a Italia de quebrar la ley por eliminarla.

Pero la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea respondió ayer por la tarde a una consulta de la secretaría de Estado de Hacienda sobre esta cuestión asegurando que «la normativa comunitaria vigente ampara una reducción del IVA a las mascarillas vendidas a particulares».

Montero había asegurado ayer que esta consulta se hacía «no porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar a los que no están diciendo la verdad». El acallado ha sido, finalmente, el Gobierno.

Para encubrir esta rectificación, Montero ha anunciado la bajada del IVA en el debate de los Presupuestos en el Congreso buscando un golpe de efecto que, de paso, le está sirviendo para desviar la atención de que las cuentas superarán mañana su primer trámite parlamentario de la mano, entre otros, de EH Bildu y ERC.

«Ver a Otegui siendo clave para decidir los PGE, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético», ha señalado en su cuenta de Twitter el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara. Por su parte, ayer el presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán, admitió en Onda Cero que «ERC me parece un aliado muy inquietante».

La ministra de Hacienda ha intentado justificar su rectificación asegurando que el Gobierno ha querido esperar a tener «garantías por escrito» de la Comisión Europea de que no iba a abrir un procedimiento de infracción contra España por tocar unilateralmente el IVA de estos productos.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario trasladó a los países miembros en mayo que no iría en contra de esta medida dada la situación actual de la pandemia. La «garantía por escrito» a la que se ha aferrado Montero daría a entender que el Gobierno español no se fía de la palabra de Bruselas. Y aún así, este argumento resulta difícil de creer por dos motivos. El primero es que esa comunicación de mayo -hace ya seis meses- fue por escrito. [ Lee completa la carta de la Comisión Europea (PDF)]

El segundo es que, desde entonces, Bruselas no ha abierto ningún proceso de infracción a ninguno de los países de nuestro entorno que ya han bajado o incluso eliminado el IVA de las mascarillas, llevando a la práctica, sin ningún género de dudas, lo que anunció en abril.

Alemania, Francia y Portugal rebajaron este impuesto a entre el 5 y el 6 por ciento, mientras Países Bajos, Bélgica o Italia directamente lo han eliminado provisionalmente , informa Juan Casillas.

«Gobierno que escucha»

Montero ha explicado que envió una consulta escrita a Bruselas hace unos días y que ayer por la tarde recibió el visto bueno por escrito. «El Gobierno es sensible, atento a los problemas de la gente, que escucha», ha justificado su rectificación.

La espera, siempre según su versión, no habría tenido una motivación recaudatoria sino de «descartar el riesgo de que España le fuera impuesta una multa millonaria». Un proceso que no contempla Bruselas en ningún caso pero que, aunque sí fuera, podría tardar meses en llegar.

Además, la ministra de Hacienda también ha anunciado que el Gobierno pondrá un nuevo tope máximo al precio final de venta de estos productos desechables, ahora situado en 96 céntimos. Una medida que se empezará a estudiar mañana en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos.

Montero ha querido advertir que «el Gobierno estará vigilante para asegurar que esta rebaja se traduce en una rebaja del precio para el consumidor final y no en un mayor margen empresarial».

En España, Ciudadanos propuso rebajar el IVA de las mascarillas al 4 por ciento ya en junio pero tanto el PSOE como Unidas Podemos votaron en contra. El PP registró una proposición no de ley el 16 de abril pidiendo la bajada de esta tasa y llevó su eliminación al grupo de trabajo de la Comisión para la Reconstrucción en junio, pero los socios de coalición rechazaron esta propuesta.

Por su parte, Vox también propuso la bajada impositiva de las mascarillas en abril mediante una proposición no de ley y posteriormente también viene pidiendo la supresión de esta tasa.