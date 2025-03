El futuro de Gibraltar después del Brexit empieza a jugarse en Algeciras

El encaje de Gibraltar, al hilo de la desconexión del Reino Unido de Europa, es uno de los temas que marcarán la política internacional de España en los próximos meses. El desenlace está cada vez más cerca y, en este marco, entre hoy miércoles y el jueves se celebrarán en Algeciras las primeras comisiones mixtas entre ambos países. Dichas comisiones son las encargadas de supervisar el cumplimiento de los cuatro memorandos añadidos al acuerdo marco del Brexit y relativos al Peñón.

Estos cuatro textos, de carácter bilateral, marcan las bases de la futura relación entre Gibraltar y España y versan sobre cuatro aspectos -derechos de los ciudadanos, cooperación policial y aduanera, medio ambiente y tabaco y otros productos- que son fundamentales para la convivencia en una zona particular , el Campo de Gibraltar. En la comarca gaditana, las diferencias a un lado y otro de la verja fronteriza alimentan problemas como el tráfico de tabaco o relaciones de vecindad especiales, como la que, cada día, provoca que miles de personas crucen la frontera por motivos laborales.

«Estos acuerdos son una buena base para la negociación de la futura relación y su aplicación generará beneficios para los ciudadanos y un clima de mayor entendimiento», dijo de ellos el exministro Josep Borrell, que firmó los acuerdos en noviembre de 2018 con el por entonces número dos de Theresa May, David Lidington. La actual ministra, Arancha González Laya , continúa por la misma senda, como especificó en su comparecencia en la comisión de Exteriores del Congreso. En su ponencia inicial se afanó en remarcar que el Ministerio acomete «esta negociación con la máxima ambición y siempre teniendo como prioridad el interés de España, sus ciudadanos y sus operadores económicos».

«Afrontamos el tema con necesidad y con urgencia», expone, por su parte, José Ignacio Landaluce , alcalde de Algeciras, quien subraya a ABC que el Brexit y sus consecuencias no sólo afectarán a Gibraltar, sino a toda la comarca. «Sin la gente de Gibraltar, el Campo de Gibraltar no podría subsistir y, de igual modo, sería imposible que Gibraltar mantuviera su estatus sin la aportación de los trabajadores del Campo de Gibraltar», insiste el regidor para concienciar de que España también se juega mucho.

La soberanía del Peñón

Las reuniones que se celebran entre hoy miércoles y el jueves en Algeciras tienen un carácter muy técnico y representan el principio del camino. De hecho, Gónzález Laya pronosticó en sede parlamentaria que, como España debe dar el visto bueno a cualquier acuerdo europeo sobre Gibraltar, «es obvio que esto nos aboca a una negociación ad hoc con el Reino Unido sobre el nuevo estatus de Gibraltar».

El debate sobre la soberanía del Peñón no es nuevo y tampoco está cerrado. De hecho, las palabras de la ministra de Exteriores advirtiendo sobre ese nuevo estatus de Gibraltar le aportan vigencia, pese a que el embajador británico, Hugh Elliot, aseguró la semana pasada que no habría alteraciones en la soberanía del Peñón. «En Gibraltar no son proclives a los cambios, pero creo que un cambio así [hacia la soberanía compartida] les podría favorecer. Da respuesta a una demanda española de hace 300 años de España y también les aportaría seguridad de cara a la UE», plantea el alcalde de Algeciras.

Los intereses de uno y otro lado estarán sobre las mesas de las cuatro comisiones mixtas, encargadas de examinar que lo pactado de momento se cumpla antes de unas hipotéticas nuevas negociaciones sobre la soberanía. Los memorandos, entre otras medidas, persiguen apuntalar la ya existente cooperación policial y aduanera, establecen sistemas de control al mercado de Gibraltar -como obligar a las autoridades del Peñon a que no exista una diferencia de precio mayor del 32% en los productos de tabaco- o intentan equilibrar los desequilibrios sociales a un lado y a otro de la verja. Los primeros pasos de la aplicación práctica del Brexit se ponen en marcha desde mañana en Algeciras.