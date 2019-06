La Fiscalía se opone a que Junqueras jure como diputado europeo ante la Junta Electoral Central Recuerda que habría que pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo, que además no prevé la suspensión automática

La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a que Oriol Junqueras pueda salir de prision para jurar su cargo como diputado europeo ante la Junta Electoral Central, un trámite previsto para el próximo 17 de junio a las 12 horas.

En un escrito presentado ante el tribunal del procés, el Ministerio Publico justifica su rechazo en que la concesión de la autorización de salida y la subsiguiente adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo «supondría abrir un escenario en el que podrían producirse interferencias absolutamente irrazonables en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues permitiría una revisión o control del poder legislativo sobre el ejercicio de la función jurisdiccional respecto a determinadas personas por el hecho mismo de haber sido elegidos parlamentarios durante la celebración del juicio oral (...)».

Los fiscales recuerdan que, a diferencia de la adquisición de su condición como diputado nacional, la de miembro del Parlamento Europeo sí determinaría la necesidad de instar el suplicatorio de la referida Cámara para retirar la inmunidad que les reconoce el protocolo número 7 del Tratado de la Unión Europea, «con la consiguiente suspensión y paralización del procedimiento» en el momento en el que el juicio se encuentra, a las puertas del visto para sentencia.

Esto, continúan, «generaría una intromisión tan indebida como inadmisible en el ejercicio de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado« que corresponde al Poder Judicial.

Recuerdan, además, que el Parlamento Europeo, no tiene ningún mecanismo para hacer efectiva la suspensión automática del procesado en virtud del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, un precepto que sí pudo aplicar el Congreso de los Diputados a los cuatro presos electos.

Respecto al permiso que también ha pedido Joaquim Forn, en su caso para jurar como concejal, el Ministerio Público no se opone a que acuda al acto por el que adquirirá dicha condición. Siendo candidato electo y no estando privado del ejercicio de su cargo (pues no hay sentencia que le inhabilite), no se puede impedir su asistencia a la constitución de la corporación (Barcelona) de la que saldrá como edil electo.

Ahora bien, insta al Tribunal a que inmediatamente después sea suspendido de sus funciones en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé esta suspensión para los casos de procesados por rebelión y terrorismo que se encuentren en prision preventiva.