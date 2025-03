La figura del relator dificulta una negociación que excluirá al PP y Ciudadanos El Gobierno defiende que habrá una «única voz», confía en que Iglesias facilite el diálogo con los secesionistas y no se garantiza la presencia de Calvo

El Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes han entrado en una pugna diaria por ver quién impone al otro las condiciones previas a la celebración de la mesa de «diálogo» entre gobiernos. Ahora que el PSOE acepta que existe un «conflicto político» en Cataluña, que era una de las reivindicaciones de los secesionistas, el próximo objetivo, para estos, es conseguir que haya un mediador o relator que dé fe de lo que se trata en las reuniones que están previstas entre los gobiernos, todavía sin fecha concreta para las mismas. El Gobierno, por su parte, sigue sin aceptar -pese a que se abrió a ello en el encuentro de Pedralbes de 2018- esta figura, que pondría de manifiesto una negociación de «tú a tú». Otra exigencia. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , se refirió a esta cuestión como «la falsa polémica del mediador».

Mientras tanto, se van conociendo los nombres que acompañarán a Sánchez y Quim Torra en, al menos, la primera reunión de gobiernos. Tras saber que Pablo Iglesias estará sentado al lado de Sánchez, ayer, el presidente de la Generalitat confirmó a sus consejeros que Pere Aragonès , número dos y líder de ERC, estará en la delegación catalana.

De esta forma, estos encuentros, en tanto que sentarán en una mesa a dos ejecutivos de coalición, escenificarán más una mesa de partidos que de gobiernos, al asistir a la misma los líderes del PSOE, UP, ERC y JpC. Y también probablemente al PSC en la persona del ministro Salvador Illa . Siendo una mesa entre gobiernos estaba claro que la oposición no jugará ningún papel en la misma. Pero la composición final del órgano la convierte en una mesa de partidos, con mayoría de los favorables al referéndum de autodeterminación, en la que ni el PP (segundo partido en España) ni Cs (todavía primer partido en Cataluña) podrán jugar ningún papel.

Pero antes de llegar a la cita, que protagonizarán Sánchez y Torra y que fuentes oficiales de la Generalitat ponían este martes en duda que se pudiera llevar a cabo antes de que acabe el mes de febrero, como quedó acordado la pasada semana en Barcelona, está por ver el contenido u orden del día de la misma. El relator o mediador está siendo el punto de conflicto. Sánchez aseguró tras su reunión con Torra que el mejor mediador serán «los 47 millones de españoles», pues, aseguró, las reuniones serán transparentes. Sin embargo, poco después de que Sánchez saliera por la puerta del Palacio de la plaza San Jaime de Barcelona, el presidente de la Generalitat recordó que el relator era pieza imprescindible. Ayer, Meritxell Budó , portavoz del gobierno catalán, volvió a reiterar que, para los independentistas, el mediador es imprescindible. Pero Aragonès, poco antes, no lo veía así. A la pugna entre el Gobierno y la Generalitat hay que sumar la que juegan JpC y ERC, con las elecciones autonómicas a la vista... pero sin fecha.

Iglesias, facilitador

Desde el Gobierno insistieron, por su parte, que no ven necesaria esa figura. Mientras que por otro lado se intenta trasladar la idea de que la inclusión en la mesa de Pablo Iglesias es un gesto de buena voluntad. Por parte del Gobierno, más allá del presidente, solo se conoce la presencia de Pablo Iglesias. Un anuncio, el de su presencia en la mesa, que, resaltan fuentes del entorno de Sánchez, estaba pactada con ellos respecto a la forma de comunicarse.

Fuentes del Gobierno defendieron ayer que el presidente no elige por el «cargo de cada uno» sino por lo que «puedan contribuir» para el diálogo. Insisten en que por parte del Gobierno se sentarán a la mesa «los que mejor considere que van a contribuir al entendimiento con la delegación catalana». Y se admite que ven a Iglesias , y a su entorno en Cataluña, una figura que puede favorecer el diálogo. Mientras que no se ve en su tradicional defensa del referéndum un problema. Se pone en valor su capacidad para tender puentes con el independentismo y no «lo que haya defendido previamente» porque «habrá una coordinación previa» para actuar con una voz única y, resaltando que las grandes líneas políticas las determina el presidente. Una estrategia que va en la idea de garantizar que Iglesias defienda la misma postura que el PSOE y darle protagonismo para evitar diferencias en el seno de la coalición.

Unas características para formar parte de la mesa, las de no prejuzgar la composición en función del cargo, podrían dificultar el papel de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, interlocutora principal hasta ahora con los independentistas y con buena relación con el vicepresidente Pere Aragonès, pero cuyas gestiones tras la reunión de Pedralbes terminaron en fracaso. La negativa a comunicar el resto de nombres está arrojando dudas sobre su presencia.

En la línea con la discusión sobre si hace falta o no un relator, Budó planteó otra pugna más. ¿Qué se trata en la mesa de gobiernos, que no está regulada por ley, y qué en la Comisión Bilateral, que está recogida en el Estatuto de Autonomía? La portavoz del gobierno autonómico despachó las 44 propuestas que Sánchez entregó a Torra la semana pasada y las derivó a la Comisión Bilateral : «Estos temas se están preparando para el orden del día. Pero lo más urgente es la mesa de negociación (entre gobiernos). Esta mesa se crea con la finalidad de resolver el conflicto político: la autodeterminación y la amnistía».

Y los trabajos en esa mesa van a ser claves para poder aprobar los Presupuestos. La ministra de Hacienda y portavoz reconoció ayer. que antes de presentarlos quieren garantizarse que pueda iniciarse su tramitación.

Es decir, se opta por la estrategia contraria a la del año pasado. Entonces se presentaron los Presupuestos sin los apoyos suficientes y no superaron el trámite de enmiendas a la totalidad. Esta votación se sustancia aproximadamente un mes después de que la ministra de Hacienda lleve el proyecto de cuentas públicas al Congreso. «Mantendremos contactos y reuniones para asegurar una aceptación del trámite» para garantizar que ERC no bloquee los Presupuestos. Precisamente ayer Gabriel Rufián, portavoz de ERC, estuvo reunido en la zona de Gobierno en el Congreso de los Diputados.