Felipe González avisa de que el PSOE necesita «reflexión interna» porque el 4-M indica «algo, no solo en Madrid» «Si uno está pensando qué servicio presta a la sociedad, probablemente tendrá mucha más capacidad de resolver problemas que si lo que piensa es internamente en cómo se ajusta el cuento»

El expresidente del Gobierno Felipe González ha defendido que «sin duda alguna» el PSOE tiene que hacer una «reflexión interna» porque el resultado obtenido por la formación en las recientes elecciones madrileñas «tiene que indicar algo, no sólo en Madrid sino algo que se está sintiendo» y ante lo que, además, a su juicio «uno tiene que reaccionar».

Al respecto, ha añadido que «los partidos políticos tienen que tener todos una vida interna democrática y libre y hacer lo que Ramón Rubial decía de que 'el PSOE tiene que ser un instrumento al servicio de la sociedad, no al servicio de sí mismo'», ha dicho.

«Así que si uno está pensando qué servicio presta a la sociedad probablemente tendrá mucha más capacidad de resolver problemas que si lo que piensa es internamente en cómo se ajusta el cuento, se arregla el problema» , ha señalado González como un «error» que cree que «se comete muchas veces» por parte de «todos» los partidos.

«Es un error que cometen los partidos políticos, por eso tiene tan poca credibilidad para la gente la estructura de organización de la democracia representativa que son los partidos políticos», ha añadido en una entrevista este viernes en Extremadura Radio, recogida por Europa Press.

Por otra parte, el expresidente del Gobierno también ha reconocido que le da la «impresión» de que el liderazgo de Pedro Sánchez al frente del PSOE en España es fuerte. «Me da la impresión de que sí... hasta ahora lo ha demostrado», ha señalado.

De este modo se ha referido en respuesta a una pregunta sobre un postcast grabado recientemente por él mismo en el que señalaba, sin nombrar a nadie, que hay líderes que están pendientes de otras cosas cuando el pueblo está sufriendo.

Al respecto, Felipe González ha aclarado que se ha producido alguna «interpretación» de su comentario, ya que en el mismo no pensaba en Pedro Sánchez sino que se estaba refiriendo al «negacionismo de Bolsonaro, que se morían cientos de miles de personas en Brasil y él seguía diciendo que (la Covid) era una gripecilla». «En este caso no estaba pensando en Pedro Sánchez, ni siquiera en España», ha aclarado.

Ha defendido en todo caso al respecto que «un líder no sólo tiene que tener un proyecto político que sea capaz de sumar a mayorías sociales, que sea capaz de dialogar con los que no piensan como uno para ganar esfuerzo... Tiene que tener una segunda característica de que el líder político tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, y si el estado de ánimo es negativo tiene que acompañar ese estado de ánimo para volverlo positivo con propuestas que sean creíbles, con propuestas que de verdad recuperen el estado de ánimo», ha afirmado.

Primarias en Andalucía

Por otra parte, preguntado sobre las primarias del PSOE en Andalucía, ha dicho que las seguirá con el «interés» que sigue «todo» a nivel nacional e internacional, tras lo cual ha apuntado que cada día recibe informes de prensa sobre lo que «pasa» en España, Europa, Latinoamérica o EE.UU. «Sigo la realidad de mi país y la realidad internacional», ha afirmado.

«Claro que sigo la vida interna cuando hay un problema, etcétera, pero la sigo lógicamente no con la atención de estar viendo cada declaración, cada programa, cada peleílla o cada abrazo... esto no lo sigo, no me interesa», ha añadido.

En este punto, ha reconocido en todo caso que él ya no va «sentado en la parte de atrás del autobús ni en la de delante», ha dicho, porque la semana que viene se cumplen 25 años desde su salida del Gobierno y desde entonces no ha aceptado «nunca más ninguna responsabilidad institucional ni de la Comisión Europea ni del Consejo Europeo», porque «era lo que tenía que hacer».