Feijóo da el paso: será senador por Galicia para debatir con Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , será designado senador autonómico por el Parlamento de Galicia en el Pleno que se celebre a finales de mes, según confirmaron ayer fuentes de la formación. Feijóo, que no es diputado y no podía ejercer actividad parlamentaria como jefe de oposición , se asegura así un escaño en las Cortes Generales, tendrá el aforamiento que va unido al acta de senador y ahora podrá debatir frente a Pedro Sánchez cuando comparezca en las sesiones de control del Senado, una vez al mes. Para que Feijóo pueda ser senador, hoy oficializará su renuncia ante el Parlamento de Galicia Juan Serrano.

Feijóo ya ha renunciado a la presidencia de la Xunta de Galicia , que ostenta en funciones hasta el 14 de mayo -cuando está prevista la toma de posesión de su sucesor, Alfonso Rueda - y está haciendo una transición ordenada para ocuparse a tiempo completo de la presidencia del PP y poder ejercer al máximo como líder de la oposición.

Núñez Feijóo podrá interpelar y debatir con Pedro Sánchez en su nueva condición de senador por Galicia, pero de manera mucho menos frecuente a la que lo hace un líder de la oposición al uso, como era Pablo Casado, con un escaño en el Congreso de los Diputados. El PP tiene derecho a preguntar todas las semanas de pleno al jefe del Ejecutivo, privilegio que no posee, por ejemplo, el líder de Vox, el tercer partido de la Cámara Baja, Santiago Abascal, que solo puede hacerlo una vez al mes en las sesiones que tienen lugar los miércoles. En la misma situación estará Feijóo, pero en este caso porque el presidente del Gobierno solo acude de manera mensual a la sesión de control en la Cámara Alta.

La ventaja con el Congreso

La diferencia que tendrá el presidente del PP en el Senado con respecto al Congreso es que el reglamento de la Cámara Alta establece un tiempo de intervención mayor que los apenas cinco minutos (repartidos en dos intervenciones, pregunta y réplica) que se conceden en la Cámara Baja. La sesión de control en el Senado se aproxima más, en ese sentido, a un debate parlamentario al uso, mientras que en el Congreso hay que condensar mucho los argumentos porque además, y al contrario de lo que ocurre en los plenos ordinarios, la Presidencia corta el micro indefectiblemente cuando el tiempo se ha cumplido, por lo que no es raro ver a muchos oradores, incluido el propio presidente del Gobierno, que se quedan cortados a mitad de un argumento.

Fuentes próximas al presidente del PP señalaron que la designación no obedece al intento de querer participar en debates políticos específicos del Congreso, como el del Estado de la Nación. Según Sánchez, ese iba a celebrarse antes de julio, pero aún no hay noticias de su convocatoria y en el PP tiene serias dudas de que el presidente del Gobierno cumpla su palabra. «La designación como senador autonómico no responde al interés por participar en ese debate, sino a poder tener actividad y presencia parlamentaria desde el escaño del Senado», subrayaron.

En el marco de esta renovación, según informaron fuentes del PP, también está previsto que hoy renuncie como senadora por designación autonómica Elena Muñoz, y la persona propuesta para sustituirla en el ejercicio de dichas funciones será Miguel Tellado , vicesecretario de Organización del PP, y ‘mano derecha’ de Feijóo en el PP gallego.

El primer cara a cara, en junio La designación de Alberto Núñez Feijóo como senador autonómico se producirá el 24 o el 25 de mayo, días en los que tendrá lugar el siguiente pleno del Parlamento gallego al que hoy tiene previsto oficializar su renuncia Juan Serrano. Feijóo puede adquirir su condición de senador por notario o en sesión plenaria. El Senado celebrará sesiones de control al Gobierno los días 7 y 21 de junio. Es potestad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidir si va o no a esas sesiones, en las que tendría lugar su primer cara a cara con Feijóo.