Una exresponsable del PSOE valenciano dice que manipularon su correo en los que figuran facturas falsas Anabel Hallado, ex secretaria general del partido en Benidorm, se desentiende de la supuesta financiación ilegal del partido

La ex secretaria de Organización del PSOE en Benidorm, Anabel Hallado, denuncia que su cuenta personal de correo electrónico fue «manipulada» y niega haber enviado los mensajes a la sociedad Crespo Gomar en los que figuran presuntas facturas falsas con diversas empresas valencianas. A través de éstas, el PSPV se habría financiado de manera irregular para la campaña electoral de 2007, como así sostiene la UDEF e investiga el juez.

Hallado ha comparecido este jueves en el Senado ante la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos pero se ha desentendido de la trama y ha negado haber tenido ninguna responsabilidad o sueldo de la agrupación local pese a ser su secretaria general. Ha rechazado seguir «instrucciones» de nadie y, es más, ha dicho desconocer quién llevaba las finanzas.

«Yo no soy la autora de esos correos», ha afirmado tajante al ser cuestionada por el portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, sobre el literal de unos correos en los que Hallado y una apoderada de Crespo Gomar, Lucía Pascual, se intercambian información sobre facturas de gastos de la campaña electoral a nombre de Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica. Según esos correos, Hallado indica a Pascual que se facturen los trabajos por concepto de material publicitario como «llaveros» y «folletos» con un coste de 2.778 euros.

La ex secretaria de Organización de los socialistas de Benidorm ha intentado sin éxito responder al interrogatorio alegando que existe un procedimiento judicial abierto y que estaba en su derecho a no declarar. La presidenta de la comisión le ha señalado su obligación legal ya que no está imputada por el juez y en varias ocasiones se le ha recordado que debía responder «con la verdad»; pudiendo incurrir si no en un delito penal.

«Estoy obligada a comparecer pero no estoy obligada a contestar preguntas», ha afirmado confundida antes de solicitar unos «minutos» para consultar por teléfono con sus asesores. Transcurrido ese receso, ha regresado a la sala.

Hallado ha negado conocer a la apoderada de Crespo Gomar. «Podría ser un trabajador del Senado o la prima hermana de usted», ha llegado a decir. La compareciente ha aseverado que solo conoce los detalles de la investigación judicial sobre el PSPV por los medios de comunicación.