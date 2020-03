Del «España nos roba» al «España nos mata» El secesionismo catalán aprovecha la crisis sanitaria y fija su nueva estrategia

Daniel Tercero SEGUIR Barcelona Actualizado: 30/03/2020 08:24h

Se dice que en los tiempos de crisis, de alerta o de tensión social máxima, como es el caso de España actualmente, que vive bajo el estado de alarma, sale lo mejor y lo peor de cada persona. Hay consenso en la opinión publicada sobre la reacción positiva de la ciudadanía española, que, como ejemplo, cada día cuando queda atrás la tarde y encara la noche sale a sus balcones para agradecer el trabajo incansable de sanitarios, proveedores de alimentación y, entre otros, fuerzas de seguridad y Ejército. Aplausos.

Toda España deja a un lado el partidismo (unos segundos) para unir sus fuerzas y volcar su optimismo en los que están dejándose (literalmente) la vida por el resto de compatriotas. ¿Toda España? No, adaptando una de las introducciones más famosas de los cómics, popularizada por el recientemente fallecido Albert Uderzo, padre de Astérix, hay una parte de una pequeña aldea que vive ensimismada en su obsesión identitaria contra todo lo que suena a España. También en época de pandemia.

No ha llovido tanto desde 2016, aunque lo parezca, cuando la Assemblea Nacional Catalana (ANC) puso en marcha una de sus campañas, para arrastrar hacia el secesionismo a ciudadanos que no se consideran nacionalistas, utilizando argumentos sanitarios. «El Estado español pone en riesgo la salud de todos los ciudadanos de Cataluña, independentistas o no. ¿Estás dispuesto a aceptarlo?», rezaba uno de los lemas de la entidad presidida por Jordi Sànchez tras suceder en el cargo a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña entre 2015 y 2017. Ambos fueron condenados por el Tribunal Supremo por su participación en el procés que culminó en 2017. El mensaje era claro: fuera de España, los catalanes tendrían una salud más fuerte, más robusta. Se llegó a decir, incluso, que en el nuevo hipotético país sus ciudadanos padecerían menos casos de cáncer.

Con esta impúdica base ideológica, a muy pocos extrañó que hace solo dos meses -el mismo día que se confirmó el primer positivo de Covid-19 en España, el 1 de febrero- el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, diera por bueno desde su cuenta de Twitter un informe que, además de defender que «sin independencia no es posible una sanidad (catalana) bien financiada», indicaba, palabra por palabra, que: «España (el Estado) no sólo nos roba, sino que también nos mata».

A partir de aquí, ya con el estado de alarma decretado por el Gobierno de España, desde la Generalitat se ha mantenido una posición política y de gestión de la crisis sanitaria al margen del resto de los gobiernos autonómicos, con sugerencias en público (como la de requisar mascarillas o imposibilitar la adquisición de material), que rozan la acusación directa de negligencia o criminalidad contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo dejó caer Torra en una entrevista para la BBC (19 de marzo): «Los expertos y los científicos que nos aconsejan dicen que la mejor manera de frenar el coronavirus es con el confinamiento domiciliario, pero el Gobierno español dice que no hace falta». Una opinión alejada de la realidad, pues el Gabinete del PSOE y Unidas Podemos recomendó desde el primer minuto del estado de alarma el «confinamiento» para toda la ciudadanía, menos para los trabajadores de servicios esenciales. Un confinamiento que, por otro lado, hoy se pone en marcha de forma legal después de que el Gobierno de España votase en contra en el Congreso la semana pasada .

Las palabras del presidente autonómico catalán activaron a los independentistas más ultras. Todo vale. Sale lo peor de cada uno. Joan Coma es uno de los cuatro concejales de la CUP en Vic (Barcelona). Al saber que el Ejército iniciaba tareas de apoyo logístico y de desinfección para luchar contra el coronavirus en Cataluña, Coma escribió en Twitter: «Si veis al Ejército, abrazadlos fuerte y tosedles a la cara. Igual así se van y no vuelven». A Mark Serra, un activista independentista cercano al PDECat y que se define con orgullo como «unilateralista» con «antecedentes penales» por el 1-O, también recomendó a sus seguidores expectorar a diestro y siniestro: «Si me contagio iré a escupir a la cara a los colonos catalanes y traidores a los que tengo ganas desde hace tiempo y son tan culpables de esta situación como España. No me quedará saliva». Serra es un insultador casi profesional.

"Los del PSC tenéis muertos en las espaldas"

Hay decenas de ejemplos similares a los de Coma y Serra. No solo de cuentas anónimas o sin representación en las redes sociales de internet. Un habitual en estas lides es el humorista Toni Albà, un protegido de TV3 y su dirección. El 25 de marzo escribió esto en su Twitter: «Los del PSC tendréis que vivir confinados y protegidos el resto de vuestra vida. Tenéis muertos en las espaldas. Algunos lo habéis hecho de palabra; otros, de obra y otros más por omisión... Sois Milosevic». Más allá del «De Madrid al cielo» de Clara Ponsatí, respaldado por Carles Puigdemont, otros políticos como Núria de Gispert, Josep Lluís Carod-Rovira y Ramon Tremosa, y dirigentes empresariales, como Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, no han perdido la ocasión para intentar sacar rédito político de las muertes derivadas de esta crisis.

También ha aparecido ETA. Diana Coromines, exempleada para los temas de exteriores de la Generalitat, comparó los asesinatos con los muertos por la pandemia. Inteligencia que da de comer al alma secesionista. Como el columnista de El Nacional Jordi Galves, quien dejó escrito que el Gobierno no «cerraba» Madrid y Cataluña no fuera a ser que los catalanes vencieran al Covid-19 antes que los de «la capital imperial». Del «España nos roba» al «España nos mata».