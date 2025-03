EE.UU. no trató con España la soberanía marroquí del Sáhara Occidental

La Casa Blanca llevaba meses estudiando reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y sólo demoró la decisión final por la oposición de un influyente senador republicano. En ningún momento barajó la presidencia estadounidense consultar al actual gobierno de España , país ... que ostentó la soberanía sobre la zona hasta 1976 y que en apariencia es todavía uno de los socios principales de Washington en lo que respecta al Mediterráneo y el norte de África. Las relaciones entre ambos países, sin embargo, han pasado de tensas a casi inexistentes desde la formación del gobierno de coalición.

En el Gobierno español, no obstante, aseguran que la posición de Estados Unidos no ha causado «ninguna sorpresa». Aunque sí se reconoce que la interlocución con la Administración Trump es «mejorable» , en palabras de una fuente diplomática del Ejecutivo.

Ayer tanto la presidencia estadounidense como el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca mantuvieron silencio al ser preguntados por el momento exacto en que avisaron a sus homólogos españoles. Por su parte, la embajada española en Washington remitió a las declaraciones del jueves de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya , que en una visita a Israel simplemente pidió «respeto a las resoluciones de la ONU». Fuentes estadounidenses dijeron ayer a este diario que el equipo de Donald Trump no consideraba que debiera negociar nada con España, y que Marruecos es uno de los socios más estrechos de EE.UU. desde su nacimiento .

En esa línea fue el yerno y asesor especial de Trump, Jared Kushner , quien dijo en una conversación con periodistas, al ser preguntado por España, que l os viejos métodos y las antiguas negociaciones han fracasado . «Este es un problema que ha estado ahí durante mucho tiempo y, francamente, no ha habido avances hacia una resolución», dijo Kushner.

Si España ha enviado una protesta, no consta de momento. Así que es el Capitolio, sede del poder legislativo, el que ha asumido la crítica al presidente por convertir a EE.UU. en la primera democracia occidental en otorgarle a Marruecos el derecho a hacer suyo el Sáhara Occidental, a cambio de lazos diplomáticos con Israel. El senador republicano James Inhofe , que logró demorar la decisión de Trump, fue quien verbalizó la postura oficial europea: «El anuncio [de Trump] no cambia las posiciones de la ONU o de la UE, ni de la Unión Africana, ni la opinión de la Corte Penal Internacional: aún debe realizarse un referéndum ». El vicepresidente actual, Pablo Iglesias , pidió de nuevo ese referéndum en noviembre.

En otros tiempos, otras administraciones encontraron interlocutores más receptivos en EE.UU. Jose María Aznar incluso sacó el tema a colación en una bilateral de 2002 con George W. Bush en Camp David, donde le dijo que el Plan de Arreglo acordado en 1991 por las Naciones Unidas, que supuso el fin de las hostilidades entre el Frente Polisario y Marruecos, c ontenía la promesa de celebración de un referéndum de autodeterminación de los saharauis .

Cancelación de la cumbre

Mientras, la cumbre hispano-marroquí prevista para el 17 de diciembre ha quedado aplazada. En Moncloa no niegan en privado que la cancelación fuese planteada por Marruecos , pero sí insisten en que «desde hace semanas» en Rabat se estaban poniendo muchos problemas a la hora de celebrar la cumbre aduciendo en todo momento la situación de la pandemia.

Esa es la cuestión oficial que ayer el presidente Pedro Sánchez quiso volver a plantear como el único motivo del aplazamiento: «La relación es excelente, pero hemos decidido, como consecuencia de la situación epidemiológica , que vamos a esperar un par de meses más para poder celebrarla con todas las garantías». Sin embargo, este argumento perdió fuerza cuando ayer la vicepresidenta Carmen Calvo se refirió a «cuestiones de agenda» como el motivo para cancelar la cumbre. Una Reunión de Alto Nivel en la que el Gobierno no había podido cerrar una reunión con Mohamed VI .

El presidente negó que la cancelación estuviera vinculada con la decisión de Estados Unidos, que supone un espaldarazo para Rabat, y a la que España se acerca con cautelas. «Es un tema que no tiene todo el consenso dentro de la UE», reconocen en privado fuentes del Gobierno, en referencia a la posición de Francia. Pero ayer Sánchez evitó cuestionar el planteamiento de crítica frontal que hacen en Podemos e Izquierda Unida , donde se habla abiertamente de un incumplimiento de la legalidad internacional.

La Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, saludó el acuerdo en lo que se refería al acercamiento entre Marruecos e Israel. Pero insistió en que «está por resolver» la cuestión relativa al Sahara Occidental. «Lo dijo la ministra y es algo que yo comparto a pies juntillas», dijo ayer Sánchez, poniendo en valor que su posición «no ha cambiado» desde que es presidente e insistiendo en que se basa en las resoluciones de la ONU. No obstante, fuentes diplomáticas, sí reconocen que en febrero, y no solo por la pandemia, «puede existir un mejor clima» para celebrar la cumbre y no con la situación del Sahara tan candente.

La Casa Blanca ya ignoró a España cuando pidió a la Armada Real británica que apresara un petrolero iraní en aguas frente al estrecho de Gibraltar, en aplicación de sus sanciones. Antes, Sánchez había provocado a Trump al retirar la fragata española Méndez Núñez del grupo de buques de guerra que acompaña normalmente al portaaviones USS Abraham Lincoln , porque el estadounidense dio la orden a este de desplegarse en el golfo Pérsico ante un aumento de las tensiones con el régimen islámico.