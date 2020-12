Trump reconoce oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental

Por decisión de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio del pleno establecimiento de relaciones diplomáticas de este país árabe con Israel. Se trata del cuarto país árabe que reconoce formalmente a Israel por iniciativa del actual presidente norteamericano, tras Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Sudán. Según ha dicho Trump, otros harán pronto lo mismo.

De este modo, la Casa Blanca le brinda a Marruecos un decisivo apoyo días después de que el Frente Polisario, que defiende el establecimiento de una República Árabe Democrática Saharaui, declarara la guerra a Rabat, rompiendo un acuerdo de alto el fuego que ambos tenían desde 1991. Respondía así a la intervención armada de Marruecos para despejar un paso fronterizo con Mauritania que mantenían bloqueado los saharauis.

En noviembre de 1975 España renunció al Sáhara Occidental, que estuvo bajo su dominio desde 1884, como protectorado desde 1912.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!