EE.UU. acusa a Sánchez de ser «el mayor impedimento» de Europa hacia Venezuela

La Casa Blanca considera que España se ha convertido en un impedimento para la política común de la Unión Europea hacia Venezuela y cree que el episodio de la visita de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, a Madrid pone en realidad en evidencia que el actual Gobierno de Pedro Sánchez no coopera para facilitar un cambio democrático en el país sudamericano, ni hoy ni desde que Juan Guaidó jurara el cargo de presidente encargado con el apoyo de Estados Unidos y otros 57 países.

Así lo dijo este viernes un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. en una reunión con un reducido número de periodistas en Washington. «Al final del día, independientemente de la situación, España ha sido vacilante a la hora de ir tras los venezolanos [del régimen] que se encuentran en el país y que compran propiedades inmobiliarias, etcétera. Han sido extraordinariamente lentos de golpe», dijo ese alto funcionario preguntado por ABC sobre el caso de Delcy Rodríguez y la gestión por parte de Sánchez de la crisis.

Según ese alto funcionario, EE.UU. ha identificado transferencias bancarias e inversiones inmobiliarias del régimen en España ante las cuales el Gobierno no ha hecho nada. «Hay familiares de altos mandos del régimen viviendo allí por todo lo alto, de fiesta», añade.

«Creo que claramente el mayor problema de la Unión Europea hacia Venezuela es España. Nunca han sido de ayuda. Y ahora esto tiene un perfil más elevado. Se ha convertido en una batalla política nacional, lo que al final es mejor. Hasta cierto punto es beneficioso. Es bueno. Lo pone bajo los focos. Pero, ¿está haciendo España algo distinto a lo que hacía hace seis meses? No. Porque hace seis meses no es que fueran especialmente de ayuda», añadió ese alto funcionario, en referencia a la tensión que el caso Delcy ha provocado entre el Gobierno y sus socios y la oposición.

Este funcionario es claro en su conclusión principal: «España fue, es, sigue siendo, el mayor impedimento dentro de la Unión Europea para enfrentarse al régimen».

Este diario reveló este viernes que el Gobierno de España presionó a Francia y a Alemania para que los jefes de Estado de ambos países no recibieran a Guaidó durante su reciente visita a Europa. Sánchez de hecho se negó a recibir al presidente encargado venezolano cuando este estuvo en Madrid. Días después se refirió a él como «líder de la oposición», a pesar de que España, como el resto de la Unión Europea, se halla dentro del grupo de 58 países que reconocen al propio Guaidó como representante legítimo y presidente encargado de los venezolanos.

El Rey Felipe VI tiene prevista una visita de Estado a la Casa Blanca el 21 de abril. Preguntado por ABC sobre si el presidente Trump sacará a colación en sus encuentros esas reservas sobre el compromiso del Gobierno español con el cambio democrático en Venezuela, ese alto funcionario asegura: «Es obvio, y entendemos, que el papel del Rey es de jefe de Estado, no jefe de Gobierno. Así que no estoy seguro de qué grado de influencia puede tener sobre el Gobierno, pero estoy seguro que está al tanto de nuestras preocupaciones y las escuchará cuando esté aquí, aunque no sé si podrá hacer algo».

El presidente Trump invitó a Guaidó al Capitolio durante su último discurso del Estado de la Unión y al día siguiente le recibió en la Casa Blanca con honores de jefe de Estado. «Lleve el mensaje de que respaldamos a los venezolanos en su lucha por la libertad», dijo Trump en su discurso en el Capitolio, el más relevante del año, en el que el presidente suele detallar sus prioridades en materia de gobierno. El presidente estadounidense recibió el aplauso de republicanos y demócratas por esas palabras.

Cuando se supo que el ministro José Luis Ábalos había recibido a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid, varios diplomáticos estadounidenses expresaron sorpresa. Según dijo entoncesCarrie Filipetti, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado norteamericano, «el hecho de reunirse con alguien a quien has sancionado daña las políticas conjuntas que han avanzado EE.UU. y la Unión Europea. Y lo cierto es que daña también el marco de la Unión Europea, que requiere de cooperación para implementar este tipo de sanciones».

Ya molestó al Gobierno de EE.UU. que el Gobierno de Sánchez, que entonces estaba en funciones, enviara el año pasado al Rey a La Habana para los actos de celebración del V centenario de la fundación de la ciudad. Jon Piechowski, también subsecretario adjunto del Departamento de Estado, dijo a ABC que «hay que reconocer que para el régimen comunista de La Habana ésta es una oportunidad de montar un espectáculo propagandístico, de fingir una legitimidad que no tiene».

Tras estas declaraciones, el Rey dio un discurso de defensa de los derechos humanos y la democracia en La Habana ante los mandatarios del régimen y después cambió su agenda para hacer una visita privada a Washington, en la que visitó la universidad de Georgetown, en la que estudió.