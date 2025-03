Edmundo Bal traslada a Carmen Calvo que es «incompatible» sumar a Ciudadanos con ERC y Bildu

La reunión entre la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y los dirigentes de Ciudadanos (Cs) Edmundo Bal y José María Espejo ha transcurrido «en términos muy cordiales» y ha servido para constatar, definitivamente, que la expectativa del PSOE a sumar a los liberales junto a ERC y EH Bildu es una quimera.

Tanto Bal como Espejo le han trasladado en diversas ocasiones a Calvo que es «incompatible» la coincidencia de Cs con los independentistas en las cuentas públicas, aunque según fuentes conocedoras de la conversación la vicepresidenta no ha respondido a los diputados de Cs. La reunión, «ordinaria», ha servido para sentar las bases del inicio del curso político y no ha sido una negociación ya de cara a los Presupuestos. Calvo, eso sí, ha agradecido a Cs la actitud mantenida en los últimos meses.

«Viene un panorama muy negro», ha comentado Bal en una rueda de prensa posterior a su encuentro con Calvo, que ha durado algo más de una hora. «Tenemos que estar a la altura de España y le he trasladado a la vicepresidenta la necesidad de una tregua política», ha continuado el portavoz adjunto de Cs, quien ha expresado la «absoluta necesidad» de dotar a España de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el reparto óptimo de los 21.000 millones de euros que recibirá en 2021 de los fondos europeos para la reconstrucción.

Con cifras preocupantes en la Comunidad de Madrid, Bal ha reclamado «unidad» para afrontar la segunda ola de la pandemia y ha asegurado a la vicepresidenta que pretenden negociar las cuentas estatales «de buena fe». Eso sí, tanto él como Espejo han dejado repetido en la reunión, «con toda claridad», que Cs no estará en una foto final con EH Bildu, ERC o Junts per Catalunya. «Hay dos vías incompatibles», ha reiterado Bal, que ha apostillado: «La mayoría de españoles y Bruselas —en alusión a la Unión Europea— quieren unos Presupuestos con Cs».

Pese al encuentro de ayer de Pablo Iglesias con Gabriel Rufián y con dos diputados de Bildu, Bal ha aseverado que los canales de comunicación con el Gobierno siguen «intactos». En los últimos días el escenario parece haber cambiado y la idea de Podemos, priorizar a los socios de investidura, gana fuelle.

No obstante, como ha admitido Inés Arrimadas esta mañana en una entrevista en la Cope, eso no significa que Cs vaya a romper conversaciones o a dar un golpe sobre la mesa. Eso, ha apuntado, daría una «coartada» a Sánchez para abrazarse a los independentistas, y es algo que no le quieren «regalar».

Fuentes de Cs insisten en que lo importante no son los contactos que tenga el Ejecutivo, sino con quién decide finalmente aprobar los Presupuestos. Por ello, por ahora aguantarán y mantendrán la mano tendida «por los españoles». Según Bal, Cs ni siquiera se plantea la abstención con una participación de ERC y de Bildu porque con su «currículum» ve «imposible» que acuerden unas cuentas «sensatas» y pensando «en la igualdad de los españoles». «Sujetarían los Presupuestos a concesiones intolerables», ha sentenciado Bal, dejando la pelota en el tejado del Gobierno de coalición.