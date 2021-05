Díaz reclama al PSOE regular el alquiler para que haya acuerdo en vivienda La negativa de los socialistas a intervenir el mercado a pesar de comprometerse podría bloquear el texto legislativo hasta el final de la legislatura

Las buenas expectativas del PSOE con la ley de Vivienda no son compartidas por sus socios. Ni los de La Moncloa ni los de investidura. Hoy hace siete meses que el PSOE se comprometió por escrito con Unidas Podemos (UP) para regular el precio de los alquileres. Por segunda vez. «Son siete meses de incumplimiento», denunciaban ayer desde el grupo minoritario del Gobierno de coalición.

Si ABC explicaba en las páginas de ayer que los socialistas ven el acuerdo encarrilado -«en las próximas semanas», apuntaban- por el liderazgo de Yolanda Díaz, a quien atribuyen más flexibilidad de negociación, en UP respondían tajantemente en conversación con este periódico que no habrá ley de vivienda mientras los socialistas no cumplan su promesa.

«El PSOE es quien decide cuando habrá ley o no, es un compromiso, doble además, ellos deciden», explican desde el grupo parlamentario, preguntados por si la falta de entendimiento podría bloquear el texto legislativo hasta el final de la legislatura. Una situación que ya se intuye, mientras no alcancen un acuerdo. Porque UP deja muy claro que ni Unidas Podemos ni los socios parlamentarios de la coalición, Bildu y ERC, entre otros, apoyarán la ley de Vivienda si no se intervienen ese mercado.

El PSOE se comprometió en octubre a incluir la regulación de los alquileres en la ley de Vivienda, un acuerdo ‘in extremis’ para presentar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado. Previamente, ya habían alcanzado este compromiso en el acuerdo de Gobierno. El plazo máximo era tres meses (en enero) para aprobar el texto legislativo en el Consejo de Ministros y cuatro (febrero) para llevarlo al Congreso.

Desde el entorno de la vicepresidenta insisten en que será perseverante y no aceptará contrapartidas a cambio de cesiones, algo que los socialistas sugieren que podría ocurrir ahora que ella es la líder de UP. Lo dicen por su estilo menos beligerante en comparación con Iglesias, pero UP advierte que están confundidos y que Díaz negocia igual o más dura.