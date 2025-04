Covid-19, un enemigo de España con 17+2 frentes (y gestiones) para combatirlo

España lleva siete días en estado de alarma por el Covid-19 . Se trata de una lucha sin cuartel de las 17 Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla para evitar la propagación del virus y movilizar a su sistema sanitario.

Esta crisis ha evidenciado diferentes gestiones o medidas adoptadas, también el impacto de la misma con la Comunidad de Madrid, como la más afectada, seguida de Cataluña y País Vasco.

La coordinación del Gobierno central se ha visto empañada por el interés del independentismo catalán de sacar rédito político de la crisis, todo ello pese a ser posible apoyo parlamentario de Sánchez para aprobar los Presupuestos.

Las residencias de mayores, cómo afectará al turismo, la falta de material sanitario o la seguridad agroalimentaria son algunos de los asuntos que preocupan, al margen, claro del gran drama: más de 1.300 muertos y 25.000 contagiados.

Madrid: innovar en el centro de la pandemia

804 muertos y 8.921 contagiados

La Comunidad de Madrid ha sido, casi desde el inicio, el epicentro de la pandemia en España. Con un crecimiento exponencial de contagios y de fallecidos –que a estas alturas superan ya el 60 por ciento del dato nacional–, el sistema sanitario madrileño, un referente nacional, se enfrenta estas semanas a su mayor reto. Los responsables políticos madrileños han ido reaccionando a medida que avanzaba el número de casos, con medidas muchas veces adelantadas a las que se adoptaban a nivel nacional. Madrid cerró primero los colegios, los comercios, dio la batalla por cerrar las peluquerías cuando el Gobierno Central ya había decretado el estado de alarma y asumido el mando único; restringió las visitas a las residencias de la tercera edad; e inició una carrera desenfrenada por incrementar el número de camas en hospitales, especialmente en UCIs, para atender a los enfermos más graves:cuando los ingresados en estas unidades no llegaban a 170, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya pugnaba por conseguir tener mil de estas camas disponibles. En este momento de la pandemia, con los enfermos más graves acercándose peligrosamente a esa cifra, acaba de anunciar un hospital en los recintos feriales con otras 5.500 camas, incluidas 500 de UCI.

Con la propia jefa del Ejecutivo contagiada, y confinada en un aparthotel desde donde sigue liderando la toma de decisiones, no han faltado en esta batalla algunos encontronazos con la Administración Central, a cuenta de la llegada de material para proteger a los sanitarios. También en Madrid se dio la voz de alarma, esta misma semana, sobre la situación en residencias de mayores, con al menos 17 fallecidos en un único centro. Fue, lamentablemente, cuestión de horas que salieran a la luz nuevos casos por toda la geografía.

Cataluña: el independentismo enturbia la gestión

122 muertos y 4.203 contagiados

Con 4.203 contagios confirmados y 122 muertes, al menos 24 de ellas en el municipio barcelonés de Igualada, Cataluña se ha convertido en la segunda comunidad con más casos activos. Y no sólo eso: tal y como alertaba ayer la consejera de Salud, Alba Vergés, se han empezado a detectar casos en jóvenes, lo que amplía aún más el espectro de una infección que se vincualaba, sobre todo, con personas vulnerables y de edad avanzada. «Cada vez tendremos más presión en el sistema sanitario», advirtió Vergés, protagonista a su vez de alguna de las muchas polémicas y pugnas competencias que han enturbiado la gestión sanitaria de la crisis. Ahí quedan, por ejemplo, sus burlas del servicio prestado por la UME en Barcelona («no se trata de pedir el rescate a no sé qué Ejército», dijo) o sus acusaciones sin pruebas al Ministerio de Sanidad de bloquear 4.000 mascarillas con destino a Cataluña.

De hecho, desde que se decretó el confinamiento en Igualada el viernes, 13 de marzo, la gestión catalana de la crisis ha estado marcada por las críticas constantes al Gobierno y el cuestionamiento público de la estrategia seguida. Tanto es así que en los últimos días se ha podido escuchar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, asegurar en la BBC que el Gobierno no está aplicando el confinamiento de la población, y al consejero de Interior, Miquel Buch, sostener que, a diferencia de Cataluña, «España no ha tomado medidas drásticas para frenar el coronavirus». Su petición de confinamiento total, de hecho, siempre ha venido acompañada de acusaciones de centralizar la gestión de la crisis con fines autoritatorios. Una críticas a las que el Gobierno responde exigiendo lealtad institucional y que el independentismo aprovecha para alimentar su inventario de agravios, sacar a relucir su peor cara (del «de Madrid al cielo» de Clara Ponsatí al «¡Antes infectada que rota!» de su jefe Puigdemont) y llegar a extremos tan absurdos como el de la diputada de Junts Per Catalunya Laura Borràs, que ha cambiado el «España nos roba» por el «Madrid nos quita los estudiantes de Medicina».

País Vasco: crisis en mitad de una batalla competencial

85 muertos y 1.725 contagiados

La crisis ha hecho florecer virtudes y miserias en la que es la tercera comunidad autónoma con más casos de Covid-19 detectados. Porque ante una situación de emergencia de la que prácticamente no existen precedentes, en el País Vasco el debate más exaltado no es de tinte sanitario, sino político. De hecho, cuando el territorio se acerca a los 2.000 contagiados y al centenar de muertos, en el Gobierno de Iñigo Urkullu prevalece el ideario nacionalista. Primero, con sus airadas críticas a la decisión del Ejecutivo central de recabar las competencias de Seguridad y Salud a escala nacional, algo que en Vitoria se entendió como un «155» encubierto. Posteriormente fue objeto de controversia la entrada en suelo vasco de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya colabora con normalidad en el resto de comunidades españolas.

Contrasta la postura del Ejecutivo con la situación en la que se encuentra la región, en la que los positivos se cuentan a diario por cientos. Según el último recuento hay 1.725 contagiados, de los cuales 648 permanecen hospitalizados. Esta situación provoca la saturación de los centros sanitarios, en especial los de Álava, foco principal del coronavirus en el País Vasco a pesar del importante incremento de casos en Vizcaya. Vitoria, de hecho, posee unos índices de infección mayores incluso que los del barrio chino de Wuhan.

En el hospital vitoriano de Txagorritxu prácticamente no hay sitio para los pacientes no relacionados con el coronavirus, aunque también preocupa el estado de residencias de mayores como la de Sanitas, también en la capital alavesa, donde han fallecido ya una decena de personas. En la comunidad autónoma vasca se ha producido también la que hasta el momento es la única muerte de un sanitario en España por causas relacionadas con el coronavirus. Se trata de una enfermera de 52 años que falleció el miércoles en el hospital de Basurto, en Bilbao.

Castilla-La Mancha: las residencias de mayores centran la prioridad

84 muertos y 1.423 contagiados

Tal vez por la proximidad a Madrid, llama la atención que Castilla-La Mancha sea la tercera comunidad autónoma en cuanto al número de contagiados, algo que no se corresponde con su población de poco más dos millones de habitantes. Pero los datos están ahí, y además ocupa la misma posición en el macabro ránking de personas fallecidas, con 112.

No cabe duda de que en esta última cifra tiene mucho que ver la aparición de dos focos en sendas residencias de Tomelloso y Albacete, que han contabilizado 22 muertes. Además, en 78 residencias de la región ya se han registrado 118 casos y 35 fallecidos.

Por ello, el Gobierno regional ha puesto en marcha un plan de para estos centros de mayores, según el cual en cada provincia se habilitarán residencias exclusivamente para los internos contagiados y otras para los que hayan dado negativo.

Castilla y León: a la espera de material sanitario para dos meses

74 muertos y 1.466 contagiados

Con 1.466 positivos confirmados y 74 fallecidos, el avance del coronavirus en Castilla y León ha multiplicado casi por diez el número de casos desde que comenzó el estado de alarma. Tras un arranque sostenido, en las últimas jornadas, la estadística ha ido sumando a razón de más de 200 contagiados al día. La mitad están hospitalizados. Aun así, desde la Junta sostienen que aún hay capacidad de recibir a más pacientes, pero se trabaja en planes de contingencia para habilitar más espacios.

«Por el momento, tenemos camas suficientes y posibilidades de ir creciendo», defendió ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en su insistente llamada a «quedarse en casa» para frenar el avance del virus en una comunidad envejecida –todos los fallecidos tenían más de 70 años– y que acusa la «proximidad a Madrid –principal foco–» especialmente en provincias como Segovia.

Es la que presenta el grado más alto de ocupación hospitalaria y ayer conoció que el Ministerio, sin explicación concreta, no levantará finalmente el hospital de campaña anunciado con el Ejército. La otra preocupación, la escasez de material. Este fin de semana está prevista la llegada de un avión gestionado por sus propios medios antes de que el Gobierno se cruzase con provisiones para dos meses.

Comunidad Valenciana

50 muertos y 1.363 contagiados

El coronavirus deja ya cincuenta muertos y 1.363 contagios en la Comunidad Valenciana, cifras que se incrementaron en el último balance conocido ayer, con 17 fallecimientos y 258 positivos más que en la jornada anterior.

Cerca de quinientas personas permanecen ingresadas en hospitales del territorio –84 en la UCI–, mientras 25 ya han superado la enfermedad y han sido dadas de alta. La consejera de Sanidad, Ana Barceló, durante su comparecencia diaria para actualizar los datos, viene recalcando que la autonomía tiene «capacidad para atender esta situación y la que pueda venir», por lo que no se está llevando a cabo ningún tipo de triaje en las UCI.

Preocupan, sobre todo, los brotes activos en las residencias de ancianos de Alcoy y Torrent, esta última con tres fallecidos, 64 internos enfermos y 39 trabajadores contagiados. La vulnerabilidad de los residentes ha llevado a la Consejería a tomar el control y a reforzar el personal en estos dos centros mientras vigila otros siete.

Además, en previsión de un aumento de los casos en las próximas semanas, la Generalitat ha encargado la construcción de tres hospitales de campaña para ampliar en 1.100 las plazas disponibles en parcelas próximas a los espacios sanitarios de referencia de Alicante, Valencia y Castellón. El proyecto costará cuatro millones de euros y la mitad de las camas estarán disponibles en quince días. Al mismo tiempo, más de mil profesionales jubilados o titulados sin especialidad reforzarán las plantillas voluntariamente.

Andalucía: Málaga copa la mitad de los fallecidos

40 muertos y 1.515 contagiados

Por una vez, Andalucía se da con un canto en los dientes por estar a la cola en una estadística. Pese a que la infección no deja de subir como en el resto de España, la comunidad continúa siendo una de las que menor índice de positivos por coronavirus presenta si tenemos en cuenta su número de habitantes, en torno a los ocho millones.

Sin arrojar de momento crecimientos exponenciales, las cifras no dejan de ser preocupantes. Los datos dados a conocer ayer reflejan un total de 1.515 casos de contagio del maldito virus, que ya ha contribuido a llevarse la vida de 40 personas. Hay 53 enfermos en la UCI de los diferentes hospitales de la comunidad y, por contra, se registran 72 personas curadas.

Desde la eclosión de la crisis sanitaria, fue Málaga –con mayores flujos turísticos y económicos– la provincia que se convirtió en el principal foco de la epidemia. De hecho la mitad de los muertos se ha dado aquí. Pero en los últimos días preocupa el aumento de casos en otros lugares como Granada.

Aunque en Andalucía la tensión asistencial en los centros sanitarios no alcanza aún niveles de saturación, el Gobierno andaluz plantea dos posibles horizontes, para los que quiere tener los deberes hechos. El más pesimista baraja la posibilidad de llegar a los 15.000 infectados. Para estar preparados, se contempla el aumento de hasta 7.430 profesionales sanitarios, tirando de alumnos de sexto de Medicina y residentes, además de voluntarios jubilados. Muchos hoteles, ahora cerrados, serán medicalizados para poder disponer de 1.175 camas adicionales que alivien el sistema.

Aragón: geriátricos de emergencia

22 muertos y 424 contagiados

El Gobierno aragonés anunció ayer la creación de tres geriátricos de emergencia, medicalizados, en los que concentrará a los ancianos de residencias que se hayan contagiado y no estén tan graves como para tener que ir al hospital. Contarán con personal sanitario y asistencial, y entrarán en servicio la próxima semana. Habrá uno por provincia, pero no se ha desvelado aún su ubicación exacta ni las plazas que tendrán.

El objetivo es sacar de esas residencias a los infectados y, así, tratar de evitar la propagación en esos centros. En Aragón, hasta ahora, en torno al 80% de los fallecidos por coronavirus eran ancianos de residencias.

La Rioja: líder en tasa de contagios

15 muertos y 564 contagiados

La Rioja fue una de las primeras comunidades autonómas en tomar medidas drásticas contra el coronavirus, pues registró el primer y mayor foco concentrado en una zona. Una numerosa familia de Haro acudió a principios de mes a un funeral en Vitoria y varios de sus miembros regresaron contagiados. La Guardia Civil tuvo que obligarles a permanecer en sus domicilios porque algún afectado hacía caso omiso, en un momento en el que la ciudadanía no percibía el peligro actual. Este foco ha provocado que La Rioja sea la región con mayor número de contagiados por número de habitantes, con una incidencia de casi 166 por cada cien mil habitantes.

Galicia: test rápidos ssin bajar del coche

12 muertos y 739 contagiados

La Xunta ha basado su respuesta a la crisis del coronavirus en la anticipación. Antes de la declaración de pandemia ya había hecho acopio de material. Esto permite a Galicia, por ejemplo, realizar test rápidos a pacientes desde sus automóviles, que mañana quedarán implantados en todos los grandes hospitales. El número total de pruebas superaba ayer las 4.100. Antes del estado de alarma ya estaba declarada la emergencia sanitaria, con restricciones a la actividad comercial más fuertes que en el resto del país. Galicia fue de las primeras autonomías en suspender la actividad docente.

Extremadura: región aislada, censo envejecido

12 muertos y 354 contagiados

El aislamiento general de una comunidad como Extremadura, con conexiones de transporte deficitarias a Madrid, contribuyó a mitigar de inicio los estragos de la pandemia. La región cuenta con 354 casos confirmados, con un repunte desde ayer de 57 positivos más. Hay 65 hospitalizados, de ellos 6 en la UCI, y deben lamentarse 12 fallecidos. El presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, médico de profesión, reclamó unidad para «afrontar lo que venga». El PPle acusa de ir «al tran tran» y avisa del riesgo para una región muy envejecida y con altas tasas de desempleo. El Ejército está desplegado y controla la seguridad de puntos críticos como la central de Almaraz.

Navarra: protocolo de seguridad alimentaria

9 muertos y 664 contagiados

Navarra se ha ido preparando frente a los próximos días de previsible aumento de incidencia del Covid-19. 271 profesionales sanitarios ya se ofrecieron para sumarse al contingente actual y ayer ya eran otras 200 personas en distintos sectores sanitarios las que propusieron incorporarse si hace falta. Se están analizando medidas contra hacinamientos de inmigrantes en algunos pisos, contraproducentes para el control del virus. El Gobierno foral ha elaborado también un protocolo de seguridad alimentaria junto con agricultores.

Canarias: una ventaja, la insularidad

7 muertos y 348 contagiados

Canarias, a pesar de haber sido la primera comunidad en registrar casos de coronavirus, cuenta con una ventaja: la insularidad. Lo que siempre ha sido un contratiempo para los canarios está siendo ahora una barrera que frena la expansión del Covid-19, que, si bien sigue incrementando con el paso de los días, no es comparable a otras regiones.

Baleares: preocupación por el turismo

6 muertos y 246 contagiados

El aumento de casos es exponencial. Más allá de la preocupación estrictamente sanitaria por la posible evolución de la pandemia en las Islas —sólo en Formentera no hay ningún caso— inquieta la repercusión económica sobre el sector turístico. Aun así, se tiene la esperanza de que antes del verano acaben las actuales medidas. Por otro lado, el hecho insular influye a nivel de transporte. Los vuelos se han restringido al máximo entre las islas y con la Península. El suministro de productos y artículos de primera necesidad está garantizado hasta el momento, pues los barcos de mercancías llegan con absoluta normalidad.

Asturias: desinfección de mascarillas

5 muertos y 486 contagiados

El Principado de Asturias quiere anticiparse a la posible escasez de mascarillas y por eso la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad está coordinando un proyecto que busca desinfectar estos útiles sanitarios para que los pueden reutilizar los médicos y enfermeros.

El plan, en el que colaboran entre otros la Universidad de Oviedo, la Guardia Civil y el Ejército, prevé el reciclaje de entre cien mil y un millón de mascarillas al día para el personal sanitario. Ayer, además, noventa militares del VBatallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizaron tareas de desinfección en nueve concejos.

Cantabria: tres fallecidos en apenas 12 horas

4 muertos y 215 contagiados

En menos de doce horas Cantabria registrado tres nuevos fallecidos con coronavirus, que elevan a cuatro las víctimas mortales en la región por la pandemia. Al hombre de 88 años que ingresó esta semana en Valdecilla con neumonía bilateral y que murió el martes se sumaron entre la tarde del viernes y la mañana del sábado otro varón de 69, uno más de 64, y una mujer de 77 años, todos ellos en el mismo centro hospitalario y con patología previa.

Desde que se inició la crisis sanitaria y hasta ayer, la región acumula un total de 215 casos positivos, 67 más que el día anterior, e incluidos los fallecidos y once que están ya curados.

Murcia: la región que mejor resiste al avance del coronavirus

1 muertos y 240 contagiados

La Región de Murcia presenta, con 16 casos por cada 100.000 habitantes, la menor incidencia de contagios por Covid-19 de toda España, con la única excepción de la ciudad de Ceuta. De hecho, acaba de registrar el primer y único fallecimiento relacionado con el Covid-19, un hombre 70 años con patologías previas. Un buen dato para una población de casi 1,5 millones de personas. Por ello, las medidas son más laxas. A partir de mañana los comercios, salvo los esenciales, tienen que cerrar domingos y festivos, y a las 19 horas el resto de la semana.

Ceuta y Melilla: incidencia casi nula del Covid-19

0 muertos y 30 contagiados

El coronavirus está pasando de puntillas por las ciudades autónomas, con sólo cinco casos en Ceuta y 25 en Melilla registrados, sin que además conste fallecimiento alguno. Su situación geográfica puede ser una ventaja. Su único vecino, Marruecos, tiene las fronteras cerradas. De momento está siendo sencillo controlar los pocos contagios.

