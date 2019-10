Concepción Canoyra Una alto cargo de Ayuso plagió su tesis al mismo tiempo que Pedro Sánchez La directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoyra, reconoce a ABC que «hay alguna frase copiada, como en todas las tesis» Se doctoró con una tesis de solo 113 páginas -engordada con encuestas- cuatro días después del presidente del Gobierno y en el mismo departamento y el mismo programa de doctorado de la Universidad Camilo José Cela

Concepción Canoyra, nombrada el pasado 28 de agosto directora general de Educación Concertada, una nueva área del Gobierno de la Comunidad de Madrid, plagió gran parte de su tesis doctoral, titulada «Marketing global: estudio internacional de los hábitos de los nuevos clientes».

La doctora Canoyra copió a otros autores sin citarlos en páginas enteras, no puso comillas en infinidad de párrafos textuales y hasta copió y pegó textos de páginas web como «El rincón del Vago» y Wikipedia. Además de estas faltas de integridad académica —lo que supone el plagio en la comunidad académica—, la tesis cuenta con otros muchos defectos de forma.

Por otro lado, el trabajo solo tiene 113 páginas, una extensión que no cuadra con la profundidad exigida en un doctorado. El documento es más voluminoso, pero para ello tuvo que agregar casi 200 páginas más que son el resultado de encuestas realizadas a alumnos adolescentes de colegios SEK, aunque no dice de qué centros se trata. Enormes tablas de Excel con respuestas de los alumnos válidas para el estudio de campo, pero que no pueden constituir el grueso de una tesis doctoral, según todas las fuentes académicas consultadas por este diario.

Comparativa de los dos primeros plagios de Canoyra al profesor Oliva - ABC

Compañera de Sánchez

Canoyra, que entonces era directora general de la Universidad Camilo José Cela y de los colegios SEK, leyó su tesis en la citada universidad el 30 de noviembre del año 2012, solo cuatro días después de que lo hiciera Pedro Sánchez. Además, ambas doctorandos pertenecían al mismo departamento —Administración de Empresas y Finanzas— y dentro del mismo Programa Oficial de Doctorado en Economía, Empresa y Finanzas.

La directora general de Educación Concertada del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso autorizó a ABC a ver su tesis en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, donde está archivada con acceso restringido, bajo la vigilancia de trabajadores del centro, pero se negó en un primer momento a facilitar una copia.

Original de Alfredo Oliva (página 218) - ABC

Resto del plagio de Canoyra (página 100) a Oliva - ABC

Accedió a entregar la tesis

Tras la insistencia de este diario y con el compromiso por la «transparencia» al que alegó el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la alto cargo facilitó una copia en papel a este diario el pasado lunes.

Un primer análisis evidenció los abundantes plagios, por lo que ABC se puso ayer en contacto con Canoyra para recabar sus explicaciones. Atendió amablemente a este diario y dijo que «obviamente la he redactado yo (la tesis), no ha participado nadie más». Ante las pruebas de plagio reconoció que «seguro que vas a encontrar alguna frase que está copiada, algún párrafo sin la referencia, no te voy a engañar». Lo justificó asegurando que «esto ocurre en todas las tesis de este país, en el 99 por ciento».

Fragmento del manual de Anetcom

La página - ABC

Pese a las decenas de párrafos textuales que contiene, Canoyra reconoce que «es verdad que no puse comillas, hay partes que no están entrecomilladas, pero es un defecto de forma». Sostiene que lo hizo «sin maldad». Los párrafos entrecomillados en toda la tesis se cuentan con los dedos de una mano. De haber puesto las preceptivas comillas, la mayor parte de la tesis estaría entrecomillada, lo que evidencia que falta la aportación propia del doctorando.

En algunos plagios copió a otros autores incluyendo sus referencias bibliográficas, como si fuera ella la que estudió los libros y los artículos a los que se refería el original. De hecho, la biliografía demuestra los calcos, pues se incluyen referencias de los autores originales que, por contra, no aparecen en su tesis.

Concepción Canoyra insiste en que puso «muchas referencias», pero ante las partes que carecen de ellas se limitó a aseverar que «no te puedo decir más, pero no tengo nada que ocultar».

Como desveló ABC el año pasado a colación de la tesis de Pedro Sánchez, la Universidad Camilo José Cela aumentó en esas fechas exponencialmente los títulos de doctorado que concedía, en un momento en el que no cumplía con el mínimo exigido, lo que podía suponerle la clausura de los títulos que impartía.