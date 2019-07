Compromís se inclina por el «sí» a Sánchez tras un primer acuerdo con los socialistas El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, explica que su voto a favor dependerá de un documento donde el PSOE garantice medidas que el grupo valenciano está demandando. Baldoví vaticina una investidura fallida por el «enrocamiento» de PSOE y Podemos: «No me jugaría una paella»

Han sido dos horas y media de reunión entre PSOE y Compromís. Para los socialistas, «muy cordial y fructífera». Para los valencianos, no tan afable por llegar demasiado tarde. Al término de la cita con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el portavoz valenciano, Joan Baldoví, ha explicado que Compromís se inclina por votar a favor de Pedro Sánchez si el PSOE se compromete por escrito a cumplir con el preacuerdo al que han llegado.

La Ejecutiva de Compromís será quien fije postura y el sentido del voto para los próximos días 22, 23 y 25. Baldoví ha admitido claramente que el «sí» dependerá de que el PSOE materialice mañana en un documento cuatro demandas planteadas durante la reunión. «Mientras no haya ese acuerdo, no está decidido. Si el acuerdo es satisfactorio nuestro voto será 'sí'», ha explicado el portavoz valenciano, que también ha pedido «algunas pinceladas» durante el discurso de investidura de Sánchez sobre los temas.

Desde ambas formaciones explican que durante el encuentro se han abordado «temas fundamentales» para la Comunidad Valenciana como la financiación autonómica, medidas para salvaguardar los cítricos, la liberalización de la AP-7 y la materialización de la condonación de la Marina de Valencia. «Hemos hablado de cosas que planteamos desde hace un mes, deberíamos haber tenído esta reunión antes, dos reuniones en dos meses es muy poco», ha reprochado Baldoví, durante una rueda de prensa en el Congreso, donde ha criticado al PSOE por tener «actitud perezosa» las últimas semanas para avanzar en las conversaciones.

Una investidura «improbable»

«En 2016 tuvimos más reuniones con el PSOE y hablamos muchísimo más de programa que ahora, me han recordado al tanquerismo del señor Rajoy», ha atizado después. Por su parte, fuentes socialistas aseguran que van a «seguir los contactos para garantizar el acuerdo de cara a la investidura», así como que Ábalos –«conocedor de muchas de las necesidades de la Comunidad Valenciana»– se ha «comprometido» a estudiar las cuestiones planteadas por Baldoví.

Los socialistas no abandonan el relato «posibilista» de que la investidura puede salir adelante a pesar de tener los números en contra. Baldoví ha valorado que «es muy improbable» que prospere: «Ahora mismo si tuviera que jugarme una paella, no me la jugaría», ha dicho con ironía para mostrar que es «mucho menos optimista» según se acerca el día.