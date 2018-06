¿Como se elegirá al nuevo Consejo de Dirección de RTVE? La renovación de la cúpula del Ente público se realizará a través del Parlamento, como recoge el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de Sánchez

¿Cuál es la fórmula para elegir a los consejeros?

Aunque se acordó un reglamento para elegir a la nueva cúpula a través de un concurso público, el desacuerdo de PP y Cs con Podemos y el PSOE ha bloqueado esta fórmula. Serán las Cortes las que elijan a los consejeros que dirigirán a los más de 6.000 empleados del Ente.

¿Cuándo se votará para escoger a la nueva cúpula?

La primera votación tendrá lugar el próximo lunes y para que sea superada requerirá del «sí» de dos tercios de la Cámara (234 diputados). De no conseguirse, la votación se repetirá a las 48 horas y entonces ya solo será necesario el apoyo de una mayoría absoluta (176 escaños), respaldada por cuatro grupos parlamentarios.

¿Qué apoyos necesita Sánchez?

Los socialistas necesitan a ERC, PDECat, Bildu y PNV o Coalición Canaria si quieren alcanzar la mayoría absoluta orillando al PP. Si no logra convencer a cuatro de estos partidos, no tendrá más remedio que negociar con el PP, asegurándose de no perder por ello el apoyo de Podemos y el resto, porque necesitará que la mayoría absoluta esté conformada por cuatro grupos. Así, necesitaría asegurarse también el apoyo del Grupo Mixto y Compromís, o del PNV o de ERC. Cs no negociará.

¿Y si el Congreso tumba el decreto del Gobierno?

Debe ser convalidado por el Congreso en los 30 días siguientes a su aprobación y el PP ya ha anunciado que lo recurrirá ante el TC por considerarlo casi una prevaricación. Pero la no convalidación del texto no afectaría a los nombramientos siempre que tuvieran lugar durante el mes que estará vigente ya que si con posterioridad el decreto no fuera convalidado, adquiriría rango de reglamento del Gobierno.

¿Es Andrés Gil el candidato definitivo a la presidencia?

Es el candidato de PSOE y Podemos, pero Sánchez necesita ampliar el acuerdo a otros grupos, que posiblemente propondrán sus propias opciones a la presidencia.