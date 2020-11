Ciudadanos presiona a Pedro Sánchez para que elija entre ellos o ERC y EH Bildu Edmundo Bal dice que Pablo Iglesias y los «abertzales» se han puesto «nerviosos» con las condiciones de Inés Arrimadas, y subraya la «incompatibilidad» con Arnaldo Otegui

En Ciudadanos (Cs) interpretan el movimiento de hoy de Pablo Iglesias y de Arnaldo Otegui como una respuesta «nerviosa» y «precipitada» a las condiciones que puso ayer sobre la mesa Inés Arrimadas. El órdago de los liberales lo contestaba hoy el líder de EH Bildu al anunciar esta mañana su predisposición a votar «sí» a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo que han celebrado inmediatamente Pablo Iglesias y Pablo Echenique.

La pregunta, no obstante, no es qué vía para las cuentas públicas prefiere Podemos, sino qué pretende hacer el presidente del Gobierno. Hasta ahora, Pedro Sánchez y la parte socialista del Ejecutivo han tratado de mantener a todas las formaciones con voluntad de negociar en la misma ecuación. No obstante, en las últimas horas este deseo ha saltado por los aires.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha reclamado en rueda de prensa una «rectificación» del Gobierno y ha advertido de que los españoles «deben ver» si en la foto final de los PGE está Cs o están ERC y Bildu. «El Gobierno nunca podrá decir que tuvo que arrojarse en los brazos de ERC y Bildu porque no tuvo más remedio», ha apuntado Bal, quien ha insistido en que su partido tendrá la mano tendida «hasta el final».

No obstante, los movimientos de Podemos y de Bildu alejan a los liberales de las cuentas. Internamente ya se han escuchado voces discordantes con la posible coincidencia con los «abertzales» y en la dirección también alejan definitivamente la opción de un acuerdo transversal en el que apareciesen Cs y los independentistas.

Sánchez decide

«Bildu exigió a Sánchez la derogación íntegra de la reforma laboral», ha recordado Bal, quien ha aseverado que eso es un elemento más en la «incompatibilidad» de las dos vías que pretende aunar el PSOE. «Sánchez tiene que decir si ha elegido ya», ha subrayado Bal, quien ha señalado que Iglesias no es el único del Gobierno que debe pronunciarse en ese sentido.

Bal ha argumentado que si el Gobierno acepta las condiciones planteadas ayer por Arrimadas, ERC y Bildu no tendrán más remedio que borrarse de la foto. A fin de cuentas, una de ellas es el compromiso con que no se celebrará ningún referéndum de secesión en España. Una reivindicación histórica de republicanos y «abertzales». Ahora, incide Bal, la pelota está en el tejado del presidente: «Él tiene que decidir por dónde va a ir».