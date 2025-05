El CGPJ elude criticar la reforma de Sánchez pero avisa de que «estará atento» a su evolución

Tras guardar silencio durante dos semanas pese a ser víctima por partida doble de la reforma planteada por el Ejecutivo para el Consejo General del Poder Judicial (por ser objeto de esa propuesta y por no haber sido consultado), el órgano de gobierno de los jueces respondió a los planes de Sánchez con una declaracion que no ha conseguido la unanimidad de los vocales, pero que ha contado con un apoyo mayoritario -13 votos a favor, entre ellos el del presidente, Carlos Lesmes , frente a cuatro en contra y cuatro en blanco-. En el texto, el CGPJ no llega a criticar abiertamente la proposición de ley que presentaron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, pero avisan -en términos similares a como hizo Bruselas la semana pasada- que el Consejo estará «atento» a la evolución de esta reforma.

La respuesta, algo descafeinada, llega diez días después de la convocatoria de este Pleno extraordinario (a instancia de siete vocales) en un momento en el que la reforma estaba activa, antes de que Sánchez hubiera anunciado que la paralizaba en plena moción de censura y vendiendo a Pablo Casado como una «oferta» lo que en realidad, ha sido un fracaso que quedó en evidencia en Europa .

Pese a que estuvo sobre la mesa del Consejo la opción de suspender esta reunión extraordinaria a la espera de nuevos acontecimientos, los convocantes se reafirmaron en la necesidad de mantenerla ante la gravedad que supone que el Ejecutivo solo frene -y no retire-una reforma que ha recibido críticas dentro y fuera de España. El Gobierno pretende reducir de tres quintos a mayoría absoluta la elección de los 12 vocales de procedencia judicial.

En su declaración, el Consejo asegura ser consciente de la «controversia» que ha suscitado la proposición de ley presentada en el Congreso, que «afecta de manera muy principal, a la forma de elección de los vocales del CGPJ de extracción judicial». A renglón seguido añade que hay otras iniciativas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «presentadas recientemente por otros grupos parlamentarios sobre la misma cuestión pero en distinto sentido». La última ha sido la del PP, que vuelve a un CGPJ elegido por los propios jueces.

Ante la «paralización» de la iniciativa que anunció Sánchez, el Consejo sostiene en su declaración que, «en este momento, no es necesario llevar a cabo una manifestación expresa de su opinión» sobre esta proposición de ley ni sobre la de ningún otro grupo parlamentario. Sin embargo, sí «expresa su preocupación a fin de que cualquier reforma de la LOPJ que se lleve a cabo sea exquisitamente conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea, y anuncia que, en cumplimiento de su función de garante de la independencia de jueces y magistrados, se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos y expresará su opinión fundada en caso de que entienda que cualquier iniciativa que se retome o que se plantee para la reforma de la LOPJ pueda ser contraria a la Constitución o a los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea». Finalmente, el órgano vuelve a instar a su renovación «a la mayor brevedad posible» en aras de la «plena normalidad constitucional» .