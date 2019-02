Casado, a Sánchez: «Usted miente, miente y miente todo el tiempo» El jefe del Gobierno advierte de que la ultraderecha no necesita alcanzar el gobierno para condicionar la agenda política

El último debate parlamentario de la legislatura ha servido para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los distintos líderes políticos realicen un balance de los últimos nueve meses que ha estado basado en el intercambio de reproches. Del jefe del Ejecutivo a la oposición por alejarse de lo que ha considerado la España «real» y de la oposición al líder del Gobierno por dar la espalda al constitucionalismo para gobernar con los partidos independentistas catalanes.

Sánchez comparecía ante el Pleno para dar explicaciones por la posición de España ante la situación de Venezuela, las sociedades instrumentales de sus ministros y los planes de contingencia del Brexit, aunque todo ello ha quedado en un segundo plano ante la cercanía de las elecciones.

Tras una sosegada intervención de Sánchez en la que ha reivindicado como un éxito la negociación para Gibraltar y ha sacado pecho de la «ejemplaridad» de sus ministros, las revoluciones del debate se han multiplicado cuando el líder del PP, Pablo Casado, ha subido a la tribuna de oradores para lanzar una enmienda de totalidad no solo a los nueves meses de gestión socialista sino al discurso del presidente del Gobierno.

«Ya Azaña decía que le preocupaban no los políticos que no saben hablar, sino que no saben de lo que habla. Y el problema es que usted no sabe de lo que habla. Usted miente, miente y miente todo el tiempo», ha cargado contra Sánchez, desmontando los logros que se atribuye tanto en el plano económico y laboral como en el social e incluso en la lucha por la igualdad de las mujeres. Ha apuntado así a los indicadores que apuntan a una desaceleración de la economía, al retroceso de las afiliaciones a la Seguridad Social o la falta de peso internacional del país.

«¿Quién ha subido las pensiones a las madres trabajadoras? ¿quién ha duplicado las consejeras del Ibex? ¿quién ha hecho un pacto nacional contra la violencia de género?» se ha preguntado retóricamente, antes de contestar «el PP».

«Para hablar de regeneración se la tiene que aplicar usted mismo, para hablar de ejemplaridad se la tiene que aplicar usted mismo», continuó reprochando el líder del PP, recordando una a una las polémicas que han rodeado a siete miembros del Gobierno , la mayoría por el uso de sociedades instrumentales. «Coherencia y ejemplaridad, la que debe tener usted», abundó.

Previamente, Sánchez había asegurado que «todos los miembros» de su ejecutivo cuentan con su «plena confianza porque cumplen el criterio de ejemplaridad que nos impusimos como listón innegociable». Según el jefe del Ejecutivo «todos los ministros cumplen con sus obligaciones fiscales» porque «han utilizado figuras legales en gestión de renta y patrimonio». Es más, el presidente del Gobierno ha avalado estas conductas en que su objetivo era «gestionar patrimonio y no enriquecerse», a pesar de que, por ejemplo, en el caso de la ministra de Economía, Nadia Calviño, la sociedad creada le permitió rebajar el pago de impuestos y, por tanto, aumentar sus fondos. Según su razonamiento, siempre que no se cumplieronm estas premisas «asumimos nuestra responsabildiad sin excusas y con celeridad». Argumentos estos que, además de Casado, ha puesto en duda también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Previamente, y con las elecciones a la vuelta de esquina, Sánchez ha querido lanzar un aviso a PP y Ciudadanos aunque sin alusiones directas. «La ultraderecha no necesita alcanzar el poder para condicionar la agenda política porque le basta con condicionar a otros actores para que renuncien a sus principios o introducirse como caballo de Troya en el corazón de la democracia», ha advertido ante los posibles pactos postelectorales.

El líder socialista ha incluido esta reflexión en el capítulo de explicaciones por el Brexit, recordando el peso decisivo de los antieuropeístas en la convocatoria de referéndum para la salida de la Unión Europea y la campaña posterior. El jefe del Ejecutivo han anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un decreto ómnibus que contendrá las medidas que entrarán en vigor para paliar los efectos de una salida sin acuerdo. El texto tendrá que ser después convalidado por la Diputación Permanente del Congreso.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha salido al ataque contra el jefe del Gobierno pero, a diferencia de Casado, ha dedicado la mayor parte de su intervención a difundir sus principales promesas electorales y a cargar contra el bipartidismo. Así, ha afeado a Sánchez el uso partidista que ha hecho de las instituciones del Estado (RTVE, CIS, CGPJ) para subrayar su compromiso a instaurar un régimen de nombramientos públicos por méritos y capacidad, o aprobar una «ley antidedazos».

El líder naranja ha utilizado su intervención para volver a reinvindicarse así como la tercera vía, al margen de izquierda y derecha. También ha vuelto a reiterar que el pacto de Sánchez con los independentistas le inhabilita para conseguir su apoyo. «No hay ningún partido que no sepa ustedes rompieron los puentes de diálogo con los constitucionalistas e iniciaron el camino con los separatistas», le acusó. «Diálogo (con el independentismo) siempre, claudicación nunca», resumió.