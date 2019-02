Rufián y las culpas de Vox

Ana I. Sánchez @anaisanchezabc Actualizado: 26/02/2019 01:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Gabriel Rufián, ese ídolo de masas independentistas, le escuece en extremo que se culpe al secesionismo del auge de Vox. Lleva semanas argumentando que el ascenso de este partido nada tiene que ver con el «republicanismo catalán». Debe temer que el separatismo le vea las orejas al lobo y se dé cuenta de que por la vía unilateral no solo no alcanzará más, sino que igual acaba obteniendo menos. A él, el del tuit de las 155 monedas de plata, se le achicaría el espacio. Así que el jueves decidió lanzar un sesudo y agudo análisis desde la tribuna del Congreso. Cito textual: «Lo que pasó en Andalucía -y no es opinión, es información- es culpa de la abstención

