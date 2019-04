Casado promete «reforzar la Nación» frente a la deslealtad de los separatistas catalanes Asegura que se presenta para «achicharrarse en los primeros cien días» con una batería de medidas si gana

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 01/04/2019 09:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PP, Pablo Casado, ha presentado este lunes sus propuestas para el reforzamiento institucional de España. Y lo primero que hará si gana las elecciones es tomar medidas para «reforzar la Nación». En los desayunos informativos de Europa Press, Casado ha defendido sus medidas para que el Estado se haga más fuerte frente a la deslealtad de algunas comunidades, como Cataluña.

«Me presento para achicharrarme en los primeros cien días de Gobierno», ha asegurado Casado, ante el aluvión de propuestas que tiene en la cabeza si consigue ganar el 28 de abril.

«La Constitución se basa en cómo organizamos España». A su juicio tiene reminicencias confederales, pero consagra el Estado autonómico, y no el federal. «Cuando hablamos de reforzamiento de la nación partimos de la base de que las competencias son de titularidad nacional». «Lo primero que proponemos es reforzar la Nación», ha asegurado.

«Lo vamos a hacer basándonos en la Constitución, que nadie hable de centrifugar ni de acabar con el Estado de las Autonomías, que ha sido un éxito», ha señalado. Todo desde un principio de «lealtad» constitucional.

El PP de Casado quiere reforzar las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, e incluir la moratoria de transferencia de competencias cuando no se ejerce bien la responsabilidad sobre las competencias. «Necesitamos que el Estado evalúe cómo se están prestando esas competencias y tenga mecanismos para ello».

También propone una ley de Lengua, basada en el artículo 3 de la Constitución, para que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza y la administración. «Que no se pueda acceder a un puesto público en el que las lenguas cooficiales no sea un requisito sino un mérito, y que no sufra el usuario del servicio público en las comunidades con lenguas cooficiales».

Otra medida que Casado quiere poner en marcha es la ley de Símbolos, que el PSOE rechazó en el Congreso de forma reciente. Para el reforzamiento institucional, Casado quiere neutralidad en las instituciones, frente a los que está pasando en Cataluña. «Que cualquier organización o partido que aliente agresiones y escraches sea ilegalizado». Además se modificará la ley de Financiación de los partidos, y se recuperará para el Código Penal el delito de referéndum ilegal.

En este capítulo de medidas para reforzar el Estado, Casado quiere una reforma de la Justicia, y también instaurar una prevalencia de la Policía y la Guardia Civil sobre las policías autonómicas. «El monopolio de la fuerza corresponde al Estado». «Fortaleceremos esa jerarquía».

Además, al hablar de su ley de Concordia, ha pedido «respeto de la historia, reciente y la de hace cinco siglos, ahora que algunos quieren recuperar la leyenda negra». «Quiero evitar una España a garrotazos o que se vuelva a partir por la mitad, y queremos reivindicar el legado de la Transición».

Manuel Pizarro ha presentado a Pablo Casado. «Le va a tocar hacer los trabajos de Hércules, es como el joven rey Arturo que después de sacar la espada de Excálibur tiene que rodearse de los caballeros de la tabla redonda». «Tienes el apoyo de todas esas viejas raíces que confían en que tienen un buen futuro para España», ha subrayado. Casado le ha respondido que él es su «maestro en política».