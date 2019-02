Casado: «La oposición firme del PP ha tumbado al Gobierno de Sánchez» «El Partido Popuylar sale a ganar y a gobernar», asegura el presidente de los populares

Mariano Calleja

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha seguido desde la sede nacional de su partido la comparecencia de Pedro Sánchez, en la que ha anunciado la convocatoria de elecciones para el 28 de abril. Ahí ha comparecido justo después ante los medios de comunicación. «Salimos a ganar y a gobernar con una mayoría suficiente, no a empatar», ha asegurado, tras subrayar que el PP ha conseguido que el Gobierno de Sánchez «tire la toalla». Según Casado, el PP se ha recuperado después de la moción de censura, como comprueban en Génova en encuestas internas.

«Voy a hacer una campaña en positivo. He hecho una oposición muy firme y muy dura, porque la situación en España era muy dura. Gracias a esa oposición firme estoy legitimado ahora a volver a plantear la propuesta de futuro, porque gracias a las oposición firme el Gobierno de Sánchez ha caído. Hemos tumbado el Gobierno de Sánchez», ha explicado Casado, quien ha reconocido que el presidente socialista no le ha llamado tampoco en esta ocasión.

Sobre la coincidencia con la Semana Santa, Casado ha comentado que «si tenían prisa, podían haberlas convocado el 11 de abril, y si no, el 26 de mayo, para ahorrar 200 millones. Pero los barones no le han dejado, porque Sánchez es un lastre. Y nadie quiere invitarle a sus actos».

«Estamos contentos. Llevamos casi nueve meses reivindicando que se cumpliera esa promesa de Sánchez para convocar elecciones. Ha tenido que cumplirla porque el PP como oposición ha conseguido que el Gobierno de Sánchez tire la toalla», ha señalado Casado.

El líder del PP ha dejado claro que no piensa criticar a aquellas formaciones en las que algunos votantes de su partido hayan podido sentirse cómodos. «Lo que tengo que hacer es convencerlos, con mensajes positivos». Es decir, no hará una campaña contra Ciudadanos o Vox, sino exclusivamente contra el PSOE y sus socios. En ese sentido, ha subrayado que el PP no pactará con el PSOE, con los independentistas ni con Podemos. Según Casado, el PP será capaz de aglutinar el voto de «la España de los balcones».

Casado ha presumido de su oposición «firme y responsable» en las Cortes, y una movilización en la calle. «Vamos a tener que elegir un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del 155. Un partido que cree paro o un partido que ha creado 8 millones de empleo».

Casado ha criticado el «mitin» de Sánchez en La Moncloa, «ha sido una mentira detrás de otra», con 24 minutos para anunciar la convocatoria de elecciones, y 42 minutos hasta que ha hablado de Cataluña. «Sánchez convoca elecciones porque le hemos pillado negociando con Torra. Desde Pedralbes llevaba dos meses intentando llegar a acuerdos. Y no ha descartado volver a negociar con los independentistas.

«Llegó mintiendo en la moción, ha continuado mintiendo y hoy vuelve a mentir al decir que era una moción constructiva. Ha mintiendo a la hora de ocultar las razones por las que convoca elecciones, que es la fractura del PSOE y unos barones que no quieren coincidir con Sánchez en las elecciones en mayo», ha señalado Casado.

El líder de los populares ha asegurado que «el PP está preparado para formar Gobierno. Tenemos muy clara la agenda. Es una agenda de libertad, vamos a bajar los impuestos, lo primero que hagamos, vamos a mejorar la educación».

«Estas elecciones se decide si España sigue siendo rehén de los partidos que quieren destruirla, o hay un liderazgo del PP que puede llegar a acuerdos con otras formaciones para parar el desafío separatista», ha advertido Casado.

«Si el 28 de abril Sánchez tiene alguna aritmética variable para seguir en La Moncloa con los independentistas, volverá a pactar con ellos, tal y como no ha negado hoy», ha subrayado.

El PP ha convocado su Junta Directiva Nacional el lunes: «Salimos a ganar, no a empatar». Casado ha destacado que su punto de partida es positivo, porque tiene más diputados, senadores y alcaldes que nadie.