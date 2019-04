Casado se ríe del barómetro «sobrenatural» del CIS: «Multiplica los panes y los peces» «¡Sánchez va a sacar 415 escaños y el Pacma va a superar al PP!», ha ironizado el líder del PP

El líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró este martes que «le da la risa» con el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que consideró que ya es «algo sobrenatural» por «multiplicar los panes y los peces» en favor del PSOE.

En un acto de precampaña en Menorca, Casado se refirió así al sondeo que recoge que el PSOE ganaría las elecciones generales con una ventaja del doble de escaños sobre el PP y podría gobernar la próxima legislatura apoyado por los mismos partidos con los que ganó la moción de censura.

«Hoy ha pasado lo de siempre, tenemos CIS y, claro, a uno le da la risa», transmitió el presidente de los populares, para quien este último barómetro ya es «sobrenatural» y parece «un laboratorio culinario». «¡Sánchez va a sacar 415 escaños y el Pacma va a superar al PP!», ironizó.

Lastra (PSOE): «Cada voto cuenta»

En las filas socialistas también han valorado el barómetro del CIS. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, cree que refleja que el «panorama está abierto» de cara al 28A, dado que un 38% de los encuestados no desvela a quién votará, de ellos un 25,3% que se declaran indecisos y el resto, que no sabe o no contesta.

En una comparecencia, Lastra ha asegurado que en la que el PSOE es «el único con representación en todo el territorio nacional, tanto en la España interior, donde Cs, Podemos y Vox no tienen representación, como en la plurinacional, donde la representación del PP sería testimonial, con un diputado en Cataluña y otro en Euskadi», según recoge Efe.

Sin embargo, Lastra ha recordado que todos los estudios demoscópicos, incluidos los del CIS, daban por segura la continuidad del Gobierno socialista en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre y ha insistido en que «cada voto cuenta», porque «la ultraderecha está a las puertas del Congreso». «La situación está abierta y dependerá de la participación y la movilización del electorado progresista», ha añadido.