Calvo contacta con Echenique y acuerdan reunir mañana a los negociadores

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha llamado esta tarde al secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, después de varios días sin contactos tras la reunión fallida del jueves y de reproches cruzados respecto a quien debía ser el que descolgase primero el teléfono.

«En esta conversación, han acordado volver a reunirse mañana», informan fuentes socialistas. Desde Unidas Podemos han confirmado la reunión minutos después. «Me ha llamado la Vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana», ha expresado Echenique en su Twitter.

«Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas», ha continuado el dirigente morado. A falta de información completa sobre la cobertura del encuentro, la reunión será a las 11.00 horas de la mañana en el Congreso de los Diputados.

