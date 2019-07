Investidura Sánchez intenta arrinconar a Iglesias con la amenaza de nuevas elecciones y Podemos no le cree La quinta cita de PSOE y Podemos fracasa ante la falta de cesiones de los socialistas

Visiblemente enfadada salió ayer a comparecer la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados tras el ruidoso fracaso de la quinta reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Adriana Lastra acusó a Podemos de mentir, de priorizar sillones en el Consejo de Ministros antes que la política y criticó sus «filtraciones». Apenas una hora después, curiosamente, Ferraz difundió que la negociación saltó ayer por los aires porque Iglesias exigió una vicepresidencia. En Podemos lo negaron ipso facto y decidieron no replicar al PSOE.

Los socialistas se están empleando en capitanear el relato y culpar a su «socio preferente» del bloqueo en la negociación para formar gobierno en julio. «No quiero pensar que Iglesias quiere volver a bloquear un gobierno de izquierdas», deslizó ayer Lastra, apelando al «no» de 2016. Sánchez e Iglesias siguen enrocados en sus posiciones: Podemos insiste en la coalición tras transigir y mover algunas fichas –insuficientes para Sánchez– y el PSOE solo le ofrece firmar un resumen de su programa electoral del 28 de abril. A 14 días de la sesión de investidura ambos líderes se aguantan el pulso sin avances.

«Pedro Sánchez nos ha trasladado que llevará al país a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura de julio», denunciaron ayer fuentes de Podemos al término de la reunión. «Constatamos que no quiere negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único», apuntaron.

Escasos minutos después, Lastra lo negó escenificando el malestar del partido en una rueda de prensa: «Les aseguro que eso no es cierto», subrayó la socialista, que insistió en que el PSOE sigue «con la mano tendida» para formar gobierno en julio. Sin embargo, la portavoz del PSOE sí advirtió: «La investidura es el 23 de julio y, como dijo la ministra Montero, no hay segundas oportunidades», respecto a volver a intentarlo en septiembre.

«No hemos parado de ceder»

Sánchez intenta arrinconar a Podemos con la amenaza de convocar elecciones el 10 de noviembre si tumban la investidura. Iglesias, sin embargo, no se traga el órdago: «El PSOE tarde o temprano rectificará», expresó lacónico a la salida de la reunión. Fuentes de su entorno lamentan que «no es serio ir a una investidura sin tener apoyos y amenazar con una repetición electoral». Pero Lastra se empeñó ayer en descargar el peso de la culpa en Podemos: «No habría cambios en septiembre porque Iglesias prefiere nombres a trabajar políticas». Iglesias, una vez más, insistió en que ellos «no han parado de ceder».

Tras las declaraciones de Lastra, fuentes de Ferraz explicaron que la negociación se frustró después de que el secretario general de Podemos pidiera una vicepresidencia. Desde la dirección del partido morado lo desmintieron: «Ayer no se trató ese tema». No obstante, lo que sí ha podido saber ABC es que Iglesias tenía pensado exigir más adelante la cartera de Vivienda para él y la de Pensiones (desligado o no de la cartera de Trabajo) para la dirigente morada Yolanda Díaz.

Sánchez entregó ayer a Iglesias el resumen de 38 páginas de su documento programático, y el líder de Podemos lo abordó como una burla. «Hemos pedido a Pedro Sánchez que flexibilice su posición y negocie desde ya un acuerdo integral de coalición», zanjaron ayer desde Podemos.