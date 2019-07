Calvo: «La ambición de Podemos era un gobierno entero, ¿qué le quedaría al PSOE?» La vicepresidenta no aclara si la última oferta que trasladó ayer Sánchez a Iglesias sigue en pie Relata, visiblemente molesta, cómo ayer Belarra tardó tres horas en devolverle la llamada

Las últimas horas antes de la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez este mediodía en el Congreso están recrudeciendo la guerra por el relato entre el PSOE y Unidas Podemos.

Tanto, que en una entrevista concedida a la Cadena Ser, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha querido desvelar si la última oferta realizada en la tarde de ayer por el presidente del Ejecutivo en funciones al secretario general morado, Pablo Iglesias, sigue en pie a la espera de que sea aceptada o si ha sido retirada.

Con un tono irritado y visiblemente molesta con Podemos, la número dos del Gobierno socialista ha subrayado que «la ambición de Podemos era un gobierno entero para quién no ha ganado las elecciones» y se ha preguntado: «¿Qué le quedaría al PSOE?».

«Nosotros no podemos entregar las políticas de tributos, las políticas de ingresos y gastos», ha subrayado, insistiendo en que la bancada socialista triplica en escaños a la morada. «Por eso pedía realismo», ha justificado. «El PSOE no puede es entregar su programa electoral si lo que importa es respetar las urnas. El PSOE no puede entregar su programa electoral siendo la lista mas votada», ha insistido.

Ha aprovechado para recordar el ofrecimiento del Gobierno a Podemos de la política científica, vivienda, agricultura con el reto demográfico, cooperación exterior, sanidad, consumo y bienestar social. «Francamente, eso es razonable para una cantidad de escaños que ni siquiera ayer nos hubieran garantizado la investidura del presidente», ha defendido.

Según su relato, ayer dio por rotas las negociaciones con Podemos «con tristeza» al comprobar que la posición de su socio preferente era «absolutamente imposible». Una circunstancia que ha achacado a Iglesias. «Con su planteamiento era muy difícil llegar a un acuerdo», ha cargado.

«Hablamos de algo difícil de calificar en la política», ha considerado, sin querer entrar en calificativos sobre la actitud de Podemos. «Tengo la sensación de que no estaban (en el pacto) hemos sido nosotros los que hemos llamado siempre», ha abundado.

Siguiendo este hilo, destapó, por ejemplo, que ella misma llamó ayer por la tarde a la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, y «tardamos tres horas para que nos descolgaran el teléfono».

El PSOE ha convocado esta mañana a su ejecutiva aunque no se espera que haga ningún ofrecimiento nuevo a Poodemos, sino una cita de trámite para explicar la situación. Según Calvo, la actitud del Gobierno ha sido «responsable y verdaderamente sincera».

Calvo también ha señalado la existencia de «dificultades para las negociaciones» en el seno de Podemos «que para nosotros han sido absolutamente serias». Y en este sentido, ha señalado también la posición de IU «incómoda» ante el programa «desorbitado» planteado por la formación morada. «No era realista, no era posible era colocar las cosas en la literalidad de lo inalcanzable», ha resumido.