Investidura de Pedro Sánchez, votación en directo | Rivera acusa a Sánchez de «tratar a España como un botín»

Actualizar

14.12«¿Cree que se ha referido a nosotros con el respeto que se merece un posible socio de Gobierno? Creo que al menos por nuestro apoyo en la moción de censura mereceríamos en sus palabras respeto», asegura Iglesias.

14.10Sube a la tribuna Pablo Iglesias.

14.09Rivera: Ha dicho que España saldrá siempre adelante. Y en eso estoy de acuerdo. A pesar de la banda de Sánchez, y de usted».

14.08Rivera recrimina a Sánchez y el PSOE su actitid: «Les importa un bledo las políticas. Solo se han peleado por los sillones. A ustedes solo les separa el ego».

14.06Toma la palabra el presidente de Ciudadanos Albert Rivera: «Ustedes han tratado a España como un botín. Y España es nuestra nación (...) La banda no se ha puesto de acuerdo por un Ministerio. ¿Cómo van a gobernar si no son capaces de ponerse de acuerdo por un Ministerio?».

14.04«Aunque usted y si partido merecen todo nuestro respeto, su candidatura no merece nuestro apoyo», finaliza Casado.

14.01Casado: «No puede pretender seguir jugando a la ruleta rusa con nuestro futuro».

13.59Casado continúa reprochando al líder del PSOE su estrategia: «Solo pacta con los que ven la Constitución con un candado, con quienes justifican las dictaduras de Cuba o Venezuela... ¿Compensa, señor Sánchez?».

13.57Casado critica los socios que ha buscado el candidato socialista: «Los únicos socios que usted ha buscado han sido Podemos, la izquierda radical y los independentistas. Y el resultado ha sido una negociación bochornoso».

13.56Sube a la tribuna Pablo Casado, líder del PP: «Todo ha sido una encarnizada lucha de poder con sus socios preferentes desde hace quince años, cuando construyeron ese gran cordón sanitario al PP».

13.54Finaliza su intervención Pedro Sánchez. El candidato socialista ha asumido desde el primer momentó la imposibilidad de que la investidura salga adelante.

13.53Sánchez habla directamente al líder de Podemos: «Elijo mis convicciones antes que un Gobierno que no beneficia a España, señor Iglesias (...) La izquierda útil es la que gana y sirve a la gente».

13.51«Pronto advertí que el programa de Gobierno era algo secundario para usted, señor Iglesias. Existen grandes coincidencias en el programa social, ecológico, feminista con el programa de Unidas Podemos», asevera el líder socialista.

13.49Sánchez habla de lo que podría haber supuesta un Gobierno ahora: «Aspiro a presidir el Gobierno, pero no a cuelquier precio ni culaquier Gobierno. Hace falta un Gobierno coherente y cohesionado».

13.48Visiblemente enfadado Pablo Iglesias niega con la cabeza mientras Pedro Sánchez desgrana la última propuesta que les hizo el PSOE ayer entrada la noche. Les ofrece una vicepresidencia social para Irene Montero y tres ministerios. Desde Podemos insisten en que no era una propuesta acumulativa como ahora trasladan a loa medios. Informa Gregoria Caro.

13.46El candidato socialista resalta la voluntad de acuerdo que ha mostrado su grupo parlamentario: «Hemos demostrado una noble voluntad de acuerdo. Propuestas que el señor Iglesias rechazó una tras otra. No conozco precedente alguno de un dirigente de izquierdas quese siente humillado ante de la propuesta de la Vicepresidenta».

13.44«La propuesta a Unidas Podemos partía de la creación de una vicepresidencia social. Junto a ello, la incorporación de Unidas Podemos al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Vivienda y Economía Social y al Ministerio de Igualdad», asegura Sánchez.

13.41Sánchez: «Pronto advertí que el programa de Gobierno era algo secundario para usted, señor Iglesias. Existe grandes coincidencias en el programa social, ecológico, feminista con el programa de Unidas Podemos».

13.38«Lo lamento por la histórica oportunidad que se desvanece de incoroporar una fuerza de izquierdas a la izquierda del PSOE», asevera el candidato socialista.

13.37Sánchez: «Desde fuerzas de izquierda la investidura debería haber estado garantizada desde el primer momento. Con la actual aritmétuica parlamentaria se necesitan acuerdos».

13.35«Lamento mucho constatar que persiste el bloqueo parlamentario», anuncia Sánchez.

13.33Sube a la tribuna Pedro Sánchez, candidato socialista.

13.30La presidenta del Congreso, Mertixell Batet, da comienzo a la sesión de investidura.

13.29Antes de entrar en el hemiciclo, Uralde, portavoz de Equo, ha dicho que «si Sánchez tiene algún gesto en el discurso votan que sí».

13.27La decisión del grupo parlamentario Unidas Podemos dinamita las opciones de formar un Gobierno tras la votación de hoy y de que Pedro Sánchez sea investido como presidente.

13.20Última hora: Unidas Podemos decide abstenerse en la segunda votación para investir a Pedro Sánchez «ante la falta de acuerdo para un Gobierno de coalición».

13.13El grupo confederal de Unidas Podemos (Podemos, IU, En Comú y Galicia en Común) se encuentran reunidos ahora mismo para tomar una decisión sobre la investidura del líder socialista.

13.11Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, destaca la «inconsistencia y falta de confianza de los socios» de Pedro Sánchez. «Igual que PP, Cs y constitucionalistas no tienen ninguna confianza en él», continúa, «a lo largo y ancho de España ha elegido unos socios que ni ellos se fijan de que cumplan sus compromisos. Ese es el máximo escollo que el PSOE tiene para sacar adelante la legislatura». «Estamos a unos minutos de saber si esta guerra de sillones culmina en sillones para todos o en un bloqueo», sostiene el número dos del PP. Informa Adrián Marina. Podemos

13.09Laura Borràs, de Junts per Catalunya, confirma que votarán «no» a investir como presidente a Sánchez. Asegura que el candidato «no sabe qué hacer en Cataluña o qué quiere hacer». «No ha tomado la responsabilidad del mandato electoral y fuerza nuestro no por dignidad y por autoestima de los ciudadanos de Cataluña», ha asegurado. Dicen «sí» al diálogo y a la política, pero su voto va a ser «no». Informa Adrián Marina.

@carmencalvo_ en @DebatAlRojoVivo: Nosotros hemos insistido primero en el programa y luego, en las carteras. Ellos han contestado: O soy Vicepresidente o NADA.



Sería la segunda vez que niegan la presidencia a un Gobierno socialista.#SíaPedro#InvestiDudaARVpic.twitter.com/gmqS3kLszK — PSOE (@PSOE) July 25, 2019

12.57Isabel Celáa, ministra de Educación y portavoz en funciones, acaba de llegar al Congreso.

12.53«Negociar el Gobierno de España no puede ser una serie de suspense (...) No es una contraoferta, es justo lo mismo que ayer Iglesias propuso al presidente y ya se le dijo que no», ha asegurado Calvo en «Al Rojo Vivo».

12.47Carmen Calvo: «El presidente ya le dijo a Iglesias que las políticas de empleo son el eje medular de las políticas socialistas».

12.46La Ejecutiva Federal del PSOE ha escenificado un cierre de filas a la última propuesta del partido a Unidas Podemos, por considerar que es buena para un gobierno de coalición. A las 10:30 comenzó la reunión del máximo órgano de dirección del PSOE, que se prolongó durante 40 minutos y que contó con la única intervención del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. No obstante, aunque la Ejecutiva finalizó sobre las 11:10 horas, el presidente en funciones no abandonó la sede de Ferraz hasta pasadas las doce y media. Sánchez deberá intervenir en el Congreso a partir de las 13:30 horas en la segunda y definitiva votación para la investidura.

12.45Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, acaba de llegar al Congreso de los Diputados.

12.43La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el programa «Al Rojo Vivo»: «En las políticas socialistas no hay decoración nunca (...) No hemos filtrado nada (...) El señor Iglesias ha estado todo el mes de junio entrevistándose con el presidente en funciones y no ha habido fórmula. Cuando dijo que no estaría nos pusimos rápidamente y aceptamos que Montero fuera la vicepresidenta».

12.35La votación comenzará a partir de las 14.25 horas, ya que el periodo de 48 horas desde la primera votación que estipula el artículo 99.1 vence a esa misma hora.

Teodoro García Egea, secretario general del PP: "En ninguna negociación para gobiernos locales y autonómicos hemos encontrado el nivel de bochorno que en esta (...) Han demostrado que no son capaces ni de hablar" https://t.co/S0pcK1oJdX#InvestiduraRTVE25Jpic.twitter.com/s3CNxegz1u — TVE (@tve_tve) July 25, 2019

12.28Fuentes del PSOE subrayan que Iglesias se ha dedicado ha intentar frustrar las negociaciones desde su renuncia a ser ministro.

Iván Espinosa de los Monteros (Vox): "No veo tanta diferencia entre el PSOE y Cs (...). Como no veo tanta diferencia entre Cs y PP. No me parecería raro que al final se llegaran a abstener, no digo hoy". https://t.co/3IDWEz1pb1#InvestiduraRTVE25Jpic.twitter.com/2eXL285t0O — RTVE (@rtve) July 25, 2019

Ver más