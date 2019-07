Podemos asegura que sus demandas son flexibles y que aún no ha decidido su voto en la investidura Los portavoces morados critican que la negociación fue «caótica» y les niegan todo, pero siguen teniendo «la mano tendida» para llegar a un acuerdo de investidura

Los dirigentes morados se emplean este jueves en trasladar su narrativa de los hechos después del inesperado órdago del PSOE y de que Pedro Sánchez diera por rotas las negociaciones para formar Gobierno. La escalada de tensión, que llegó a sus máximas cuando Ferraz filtró un documento con las «duras exigencias» de Podemos, dinamitó las conversaciones a pocas horas de la segunda votación de la investidura.

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha expresado este jueves que el documento «era flexible» y que están dispuestos a seguir negociando «in extremis» para conseguir llegar a un acuerdo de investidura a última hora.

«Nosotros hemos ido a la negociación con la mayor flexibilidad del mundo, el problema es que el PSOE nos ha dicho que no a todo. Una acaba pensando que al final todo son excusas porque no querían negociar», ha expresado Belarra, durante una entrevista en RNE.

El texto de Podemos se trata de una demanda de 21 competencias de gobierno, repartidas entre cinco ministerios, dentro de una vicepresidencia social que ocuparía Irene Montero.

El secretario de acción de gobierno, Pablo Echenique, que ayer se reunió con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, para intentar desencallar la negociación, ha expresado sentirse «estupefacto» por la «manipulación» y la filtración del documento por parte del PSOE.

«El título del documento que envié a la vicepresidenta Calvo no era exigencias de Podemos», ha reprochado Echenique durante una entrevista en cadena Ser.

Voto por decidir

En la formación morada están esperando a que el PSOE dé algún paso para decidir su voto. Insisten en que están dispuestos a seguir negociando «hasta el último minuto». No obstante, Belarra no descarta que si el PSOE no cede o no llegan a un acuerdo de mínimos plantarán un «no» a Sánchez: «Si no se dan las condiciones votaramos en contra». Y ha añadido: «Al otro lado nos quieren de decorado y nosotros no vinimos hasta aquí para acabar de coro del PSOE».

Además, la portavoz adjunta de Podemos ha expresado que no conocía la oferta de una vicepresidencia social y de tres ministerios del PSOE en los mismos términos en los que la defendieron ayer desde el cuartel socialista. «El documento del PSOE no lo he visto nunca, es un documento ad hoc para los medios de comunicación», ha denunciado Belarra.

En este sentido, Echenique también ha explicado que durante su negociación de ayer con Calvo el PSOE les hizo «tres o cuatro ofertas que eran la última y que luego no eran la última, y hacia las siete o las ocho rompieron negociaciones».

Las dos fuerzas políticas están intentando despejar culpas y no perder la batalla por el relato conscientes de que cada vez es «más difícil» que Sánchez e Iglesias lleguen a un acuerdo. «El PSOE no se mueve. Si no podemos tener ministerios de Estado, si tampoco podemos tener carteras sociales ¿Qué nos queda?», ha expresado Belarra.

«En una negociación habrá alguna (respecto a las competencias) que no aceptarán y otras que sí, pero nos están negando todo», ha añadido. «No queremos visibilidad ni proyección política, queremos llevar a cabo políticas públicas para arreglar la vida de la gente», ha dicho Echenique.