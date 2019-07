Borrell niega que Sánchez «juegue» a repetir elecciones: «No es una solución» El ministro de Asuntos Exteriores en funciones ha pedido al resto de fuerzas parlamentarias que faciliten la investidura el día 23 del candidato socialista «porque España necesita un gobierno cuanto antes»

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha negado que el PSOE esté «jugando» a repetir elecciones porque las encuestas auguren que les podría «ir bien» para ampliar su mayoría: «Volver a votar no es una solución», ha subrayado. Las negociaciones para la investidura están bloqueadas y todo apunta a que, con solo el apoyo de PRC asegurado, Sánchez no saldrá investido el próximo día 23.

El último Barómetro del CIS indica que el PSOE cuenta con el apoyo del 39,5 por ciento de los votantes, 11 puntos más de los que obtuvo hace dos meses en las generales. El sondeo ha servido a los dirigentes socialistas como palanca de presión ante Podemos; a Sánchez no le perjudicaría un adelanto, pero si Pablo Iglesias no cede y apoya la oferta de los socialistas Podemos podría salir muy penalizado de nuevos comicios.

Los dirigentes socialistas se han empleado en trasladar el mensaje de que si Podemos no apoya la investidura en julio «no habrá segundas oportunidades», dando a entender que el candidato socialista no se presentará a una nueva investidura. De hecho, el presidente en funciones propuso el 10 de noviembre como fecha para nuevas elecciones generales. Iglesias, sin embargo, no se cree el órdago y aguanta el pulso exigiendo un Gobierno de coalición.

«El país no está para volver a repetir elecciones. Los que dicen que en el PSOE jugamos con esto, se equivocan», ha expresado, según informa Efe, durante la clausura de la escuela de verano del PSC, en la que también ha intervenido el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y el máximo dirigente del partido en Barcelona, Jaume Collboni.

Borrell ha defendido que España «necesita un Gobierno cuanto antes» y ha pedido al resto de partidos que faciliten la reelección del socialista Pedro Sánchez, ya que la única alternativa a un Ejecutivo encabezado por el PSOE es el bloqueo.