El bloqueo en la negociación con Pedro Sánchez aboca a un «no» de Podemos a la investidura

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 23/07/2019 10:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La negociación entre PSOE y Podemos continúa estancada en el reparto de poderes y todavía no se ha producido ningún contacto desde que ayer Pedro Sánchez terminara su discurso de investidura. La primera votación de la sesión de investidura, en la que es necesaria mayoría absoluta, se celebrará hoy a partir de las 13.00 horas. Todo apunta a que será fallida.

Fuentes de Podemos han explicado este martes en los pasillos del Congreso que su grupo parlamentario está sopesando entre votar «no» o abstenerse. Pero advierten de que si nada cambia de aquí a las próximas horas votarán en contra del candidato del PSOE tanto hoy como el próximo jueves.

«Evidentemente Podemos no va a votar a favor de la investidura», ha expresado el secretario de Acción de Gobierno del partido morado, Pablo Echenique, durante una entrevista en Cadena Ser. Podemos eso sí mantiene el diálogo abierto a la espera «de un giro» en Ferraz.

Echenique ha expresado que siguen esperando una llamada del PSOE para seguir negociando un Gobierno de coalición en «términos normales» y sin más vetos a dirigentes de Podemos. A última hora del domingo, el PSOE ofreció a Podemos una vicepresidencia social, que ocuparía una mujer, carente de competencias para desarrollar acciones de gobierno. El partido rechazo de plano la oferta abordándola como una falta de respeto.

Exigen competencias

Fuentes del entorno de Iglesias aseguraron anoche que la negociación está atascada porque los socialistas no les ceden «competencias» en ninguna de las carteras sociales de las que les ofrecen formar parte. Desde el entorno del secretario general de Podemos explican que están de acuerdo con las medidas sociales del PSOE –el documento programático «ya no supone un problema», dicen–, pero lamentan que dentro de las estructuras ministeriales no les dejan «huecos» para desarrollar acciones de Gobierno que hagan realidad esos contenidos.

«Necesitamos competencias. Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes, no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno», demandó ayer Iglesias desde la tribuna de oradores. El líder de Podemos exige una representación de Podemos en el Consejo de Ministros «proporcional» a los votos del 28-A y sin vetos. Iglesias renunció a poner como línea roja liderar un ministerio, pero a cambio exigió la presencia de miembros de su dirección en las carteras de Energía, Industria, Medio Ambiente o Empleo.

También este martes la portavoz adjunta en el Congreso de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha demandado al PSOE «moverse» para llegar a un acuerdo antes del jueves –última votación– y ha criticado que no es «coherente» negociar con ellos por un lado y con Partido Popular y Ciudadanos por otro. «Lo más importante en política es la coherencia, y pedir al mismo tiempo el apoyo de las derechas e intentar construir un Gobierno de coalición no parece la mejor estrategia para pedir nuestro apoyo», ha expresado Belarra antes de entrar al Hemiciclo.