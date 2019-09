EH Bildu retira la iniciativa que pretendía impedir hacer campaña a PP, Cs y Vox en el País Vasco La iniciativa fue presentada el viernes invocando al «respeto a la libertad de expresión»

EH Bildu recula y no seguirá adelante con su veto a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal en el País Vasco. La formación soberanista informa de que ha retirado la proposición no de ley que registró el pasado viernes en el Parlamento autonómico ante la imposibilidad, argumenta, de debatir «con serenidad y sin condicionamientos externos la verdadera naturaleza» de su iniciativa. Un contenido que según los batasunos «se ha obviado, cuando no manipulado», por los políticos y los medios.

Hacia estos últimos van dirigidas las críticas de la formación nacionalista, que incide en que algunos «sectores políticos y mediáticos» comparten «una estrategia de crispación y enfrentamiento que la inmensa mayoría de la sociedad vasca rechaza». Por otro lado, asegura que su objetivo «nunca ha sido poner en entredicho el derecho a la participación política» en el territorio. «La discusión quería ser y es otra: la instrumentalización de la provocación para buscar réditos electorales, como ocurrió en la campaña electoral del 28 de abril», apunta EH Bildu en un comunicado.

En todo caso, sostiene que las elecciones generales de noviembre deben ser el marco en el que, «desde el respeto a la libertad de expresión y de organización política de todos», se deben «derrotar las tesis e ideas autoritarias y recentralizadoras que representan el “trifachito” y sus terminales mediáticas».

En su proposición no de ley, la coalición soberanista proponía que la Cámara de Vitoria, «desde el respeto a la libertad de expresión de la ciudadanía, asociaciones y partidos políticos», reclame «a partidos de ámbito español cuya implantación en Euskal Herria es prácticamente nula que renuncien a utilizar este país para la obtención de votos en el resto del Estado» y que «no tensionen la convivencia provocando altercados y situaciones violentas que todos rechazamos».

Este texto fue criticado por el resto de partidos vascos e interpretado por algunas formaciones como un intento de vetar la presencia de PP, Ciudadanos y Vox en el País Vasco durante la próxima campaña.