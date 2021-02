La Audiencia Provincial de Madrid imputa a varios mandos policiales por encubrir a Villarejo Ordena a la juez instructora que investigue la batería de delitos que denunció un inspector jefe por el boicot a su trabajo

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que ordena al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid que investigue y llame como imputados a varios altos cargos de la Policía bajo los ministerios del Interior de Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido por una batería de delitos relacionados, entre otros asuntos, con el encubrimiento del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

El procedimiento trae cuenta de la denuncia que interpuso un inspector Jefe de la Policía y abarca delitos diversos, incluido el de obstrucción a la justicia. El querellante formaba parte de la comisión judicial que investigó entre otras, la causa sobre el Pequeño Nicolás, por la que la Unidad de Asuntos Internos estuvo a punto de detener a Villarejo en 2016.

Después de dos años sin que el juzgado practicase diligencias, la Audiencia Provincial requirió a la instructora para que citase al exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, cosa que acordó el pasado 15 de enero. Deberá comparecer como imputado el 18 de febrero, de acuerdo a la citación a la que tuvo acceso ABC.

«Visto el tiempo trascurrido no puede entenderse justificado en ningún caso que no se haya dado traslado de la querella a los querellados, pues no parece razonable que, bajo la alegación de concretar los hechos, hayan trascurrido más de dos años desde que se dictó por este Tribunal el auto por el que se acordaba admitir a trámite la querella en los términos que se indicaban», dice la resolución.

Ahora, la sección séptima de la Audiencia Provincial insiste a la juez en la necesidad de llamar al resto de querellados para oírles en declaración y en calidad de investigados por los mismos hechos.

En la lista están además de Pino, quien fuera su adjunto, José Ángel Fuentes Gago, y su sucesor en la DAO, Florentino Villabona, pero también el jefe de Asuntos Internos nombrado en 2015, Francisco Javier Migueláñez, y la propia Dirección General de la Policía como institución.

Asimismo, la querella se dirige contra el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, su mujer, Gemma Alcalá, Francisco Nicolás Gómez Iglesias (conocido como Pequeño Nicolás) y una batería de periodistas.