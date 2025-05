La Audiencia Provincial de Madrid confirma la absolución de Villarejo por denuncia falsa contra CNI

La Sección número 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución del comisario José Manuel Villarejo por el denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, que acordó el Juzgado Penal número 8, al entender que no concurren razones para anular aquel pronunciamiento como pedía la Fiscalía.

En una sentencia a la que tuvo acceso ABC, el tribunal critica que el fiscal instase directamente la revocación de la sentencia absolutoria y lo hiciese además, basando su alegato en que el razonamiento aplicado por el juez de lo penal «podría no ser del todo lógico». Sin embargo, «no lo especifica».

« Se limita a realizar una valoración de las pruebas distinta a la llevada a cabo por el órgano judicial basándose en pruebas personales, es decir, en las declaraciones del acusado y del testigo de la defensa. No ha aportado datos que permitan sostener un razonamiento ilógico en la sentencia recurrida, sino que se ha limitado a sustituir una valoración de pruebas personales por otra distinta, tampoco muy extensa», dice la Audiencia Provincial sobre el recurso del fiscal.

Para los magistrados, «con estos argumentos, solo se puede concluir que no es posible la revocación de la sentencia absolutoria dictada» porque, además, «la sentencia se encuentra bien construida con un constructo argumentario que no adolece de ningún vicio de nulidad », es decir, el razonamiento del juez que la dictó no fue «lógico o irracional».

Aunque la Audiencia Provincial entiende que basta con esto para rechazar el recurso de la Fiscalía, entra en el fondo del asunto y es la concurrencia o no de ese delito de denuncia falsa. Cabe recordar que al inicio, el fiscal acusaba también a Villarejo de calumnias por decir en televisión que Sanz Roldán había amenazado a Corinna Larsen. Sin embargo, retiró esta acusación tras escucharla testificar que no se lo había inventado el comisario, sino que ella se lo había contado.

Villarejo «pudo muy bien pensar» que fue Sanz Roldán

Sobre la denuncia falsa, que habría impulsado Villarejo una y otra vez contra Sanz Roldán y el CNI por la publicación de una imagen en prensa bajando de un avión en Melilla durante una misión reservada, la Fiscalía mantuvo su posición: que insistía en los tribunales a sabiendas de que estaba denunciando en falso. El juez sin embargo, le absolvió al entender que el comisario creía realmente que la foto la habían filtrado allí y el hecho de que sus denuncias no prosperasen no es indicativo necesariamente de que fuesen falsas.

Ahora, la Audiencia Provincial reafirma esta posición: «Que la denuncia fuera archivada, no por falsa, sino por carecer de suficiente sustento para dar inicio a un procedimiento penal, que ahora dé lugar a la comisión de un delito de acusación o denuncia falsa por parte del acusado es un salto cualitativo que carece de sustento probatorio ».

Argumenta que «como bien analiza la sentencia recurrida» Villarejo «pudo muy bien pensar que quien filtró aquella fotografía fue el propio director (del CNI) o alguien a sus órdenes y, por tanto, no concurre el elemento subjetivo específico del delito de acusación o denuncia falsa, es decir, conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».