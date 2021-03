La asociación mayoritaria de fiscales acusa a Delgado de colonizar la cúpula fiscal con sus excompañeros de la UPF Denuncia que está soslayando la profesionalidad y experiencia de fiscales de primer categoría por ser de la Asociación de Fiscales La exfiscal general y fiscal del 'procés' Consuelo Madrigal, entre los perjudicados por los favoritismos

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha acusado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de estar cubriendo todos los nombramientos discrecionales de la cúpula fiscal con personas de la asociación minoritaria a la que ella pertenecía hasta que dio el salto al Ministerio de Justicia: la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

En un comunicado hecho público este lunes, la AF se queja de que «transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia solo conocida por la fiscal general del Estado».

Como «norma general» en el comportamiento de Delgado, la asociación denuncia que «sus propuestas lo son de acuerdo con los votos emitidos por los vocales electivos por la lista de la Unión Progresista Fiscales, y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remita al Consejo de Ministros».

Posición institucional

«Ha de repararse, además, que esta querencia de la fiscal general por no despojarse de su condición de asociada a la Unión Progresista de Fiscales para adoptar la posición institucionalque se le supone a quien ocupa la más alta responsabilidad del Ministerio Fiscal y su obligación de la búsqueda de la excelencia en las propuestas de designación (...) repercute incluso en el día a día de todos los fiscales», alerta en un comunicado. A juicio de la Asociación de Fiscales, hay un «empeño» en la fiscal general en «promocionar a la primera categoría a fiscales de la segunda y no reasignar a los fiscales de sala que ya existen y que no tienen encomendada ninguna jefatura o unidad especializada«.

Mayor experiencia y conocimientos

"Si en el Consejo Fiscal del pasado octubre la Fiscal General propuso ascenso a la primera categoría de tres candidatos de la Unión Progresista de Fiscales, en esta ocasión ha vuelto a hacer lo mismo en la única ocasión en que se ha decantado por ese ascenso: la plaza de Fiscal de Sala Jefe de la Unidad Coordinadora de Menores", señala la AF. Para este puesto Delgado ha postulado a Eduardo Esteban, fiscal ante el TC y quien fue portavoz de la UPF, frente a José Miguel de la Rosa. Delgado «ha soslayado al candidato que atesoraba la mayor experiencia práctica y los mayores y mejores conocimientos jurídicos en la materia, candidato que además ostentaba la categoría de fiscal de sala pero que quizá tenía -a su juicio- el demérito de pertenecer a la Asociación de Fiscales y ello a pesar de la lealtad institucional demostrada durante todos sus años de ejercicio en las más variadas responsabilidades«.

Extraordinario trabajo de Madrigal

También destaca lo ocurrido con la vacante de jefe de sección de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha recaído sobre María Ángeles Sánchez Conde, actualmente fiscal de sala jefe del TC, gracias al apoyo de los cuatro vocales de la UPF y del fiscal de sala jefe de la Inspección Fiscal. En este caso, la AF se decantó por Consuelo Madrigal por los mismos motivos por los que apoyó a Javier Zaragoza en el pleno del pasado 22 de diciembre, porque ya ostentan la primera categoría y por «el extraordinario trabajo desempeñado por los tres fiscales que entregaron lo mejor de sí en uno de los procedimientos penales más importantes de nuestra democracia reciente, el denominado juicio del 'procès'».

«Su profesionalidad, su rigor y la firmeza demostrada en el respeto al orden constitucional -al margen de cualquier vaivén político o de cualquier otra consideración ajena a lo estrictamente jurídico- bien merece que cualquiera de ellos ocupe una de la jefatura de cualquiera de las cuatro secciones penales« del Tribunal Supremo, señala la AF.