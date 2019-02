Arrimadas se perfila como tándem de Rivera en el Congreso «No tiene sentido que Arrimadas se quede en el banquillo, tras ganar unas elecciones»

La carrera política a nivel autonómico de Inés Arrimadas parece estar llegando a su fin. Así lo constatan varias fuentes del partido consultadas por ABC que ven hecho el salto de Arrimadas al Congreso de los Diputados. La líder de Cs en Cataluña y político más votado en las elecciones al Parlamento autonómico de diciembre de 2017 está pensando, finalmente, dar el sí a presentarse como cabeza de lista de la formación naranja por la provincia de Barcelonaen las elecciones generales del próximo 28 de abril. Arrimadas formaría un tándem con Albert Rivera «electoralmente muy bueno», aseguran en el partido. «Inés es una pieza clave en la política nacional», indican a este diario fuentes oficiales de Cs.

Aunque la posición formal en la formación política es que, hoy, la opción de que Arrimadas vaya al Congreso «no está en la mesa de trabajo», ya no niegan que esta posibilidad «acabará tratándose». Rivera es conocedor de que, a la cita del 28-A, «Cs tiene que presentar a los electores lo mejor del partido» y, con una situación política enquistada en Cataluña, «no tiene sentido que Arrimadas se quede en el banquillo, tras ganar unas elecciones».

De momento, desde el equipo de Arrimadas se indicó a este diario, ayer mismo, que la diputada autonómica «todavía» no tiene decidido su futuro político a corto plazo. Pero tendrá que hacerlo pronto. Cs tiene previsto realizar primarias para la elección de los candidatos –los número uno– de cada provincia con más de 400 militantes el próximo 9 de marzo.

«Da votos por España»

«En Cataluña no hay política. Aquí, la insultan. En Madrid, todo son caricias. Arrimadas da votos al partido por toda España. No tengo dudas de lo que yo haría si fuera Rivera», señala un dirigente de Cs conocedor de los entresijos del partido y favorable a que la jerezana acabe desembarcando en la Cámara Baja. «Es altamente probable que Arrimadas vaya al Congreso como uno por Barcelona. Ya es la portavoz de la Ejecutiva y su vida personal cada vez está más ligada a Madrid», apunta un miembro del Consejo General.

Posible relevo

Arrimadas es diputada autonómica desde 2012 y encabezó la lista electoral de Cs para presidir la Generalitat de Cataluña en 2015 y 2017. En esta segunda cita, por primera vez en la historia democrática tras la Constitución de 1978, una formación no nacionalista fue la que obtuvo más escaños en el Parlamento autonómico. Su carrera política, breve pero intensa, es a la vez su mejor presentación para aterrizar en Madrid y un posible reproche por parte de sus rivales políticos. En este sentido, su salto al Congreso no sería visto con buenos ojos por todo el partido. Un dirigente de Cs apuntó a ABC que salir de Cataluña tras ganar las elecciones y con la situación política tan tensionada «es hacerle un feo a los electores y también al partido». Algunos de los cuadros intermedios consultados por este diario recuerdan que, hace poco más de diez días, Arrimadas le dijo a Jordi Évole –en el programa «Salvados» de La Sexta– que su ambición política se circunscribía a Cataluña: «A mí me gustaría ser presidenta de la Generalitat de Cataluña y que Albert Rivera sea el presidente del Gobierno de España».

La salida de Arrimadas del Parlamento de Cataluña abrirá la puerta, irremediablemente, a sustituirla al frente de la delegación naranja en la Cámara autonómica del Parque de la Ciudadela. En las últimas semanas, la dirección está promocionando mediáticamente a la diputada autonómica y senadora Lorena Roldán. Algunos dirigentes del partido consideran este fomento político de Roldán como una prueba de fuego o rodaje para que esté lista en el momento en que Arrimadas deje su escaño autonómico.

Sorprendió en las filas de Cs que en el acto de partido del pasado 17 de febrero, celebrado en Barcelona, se promocionara con los perfiles de Rivera, Arrimadas y Roldán. Y que la foto del acto tenga una clara intención electoral, pues a los ya citados se sumaron aspirantes a un escaño en el Congreso: José Miguel Villegas, Juan Carlos Girauta y Carina Mejías.