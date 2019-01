Inés Arrimadas: «Sánchez no me ha llamado jamás para preguntarme nada de Cataluña» La jefa de la oposición en el Parlament lamenta que el presidente del Gobierno «cree que lo que pasa en Cataluña es lo que le cuenta Torra»: «Así nos va», dice

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, desveló ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha llamado «jamás» para interesarse por la política catalana, a pesar de que ella es la jefa de la oposición en el Parlament y la líder del partido más votado en las últimas elecciones autonómicas.

«Supongo que se fía de todo lo que le dice Torra. Así nos va. Lo que el señor Pedro Sánchez se cree que nos pasa en Cataluña es lo que le dice Torra, y así nos va a los catalanes», lamentó.

En una entrevista en el programa «La Noche en 24» del canal 24 horas de TVE, Arrimadas también fue preguntada por las informaciones que apuntan a que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas está pensando volver a la política. «Lo he escuchado, sí», respondió antes de añadir que «hay personas que no aceptan los errores del pasado». «Hay un personaje de la película que me recuerda mucho, pero no lo voy a decir en público», bromeó sin dar más detalles.

«El señor Mas ha hecho tanto daño a la sociedad catalana, es tan culpable de lo que está pasando que por el bien de todos los catalanes haría mejor echarse a un ladito», concluyó.