El mig amic Antich: Historia de una ambición en los años del Procés Auge y caída del independentismo a través de la trayectoria del Puigdemont pasando por el PSC y el PP, ha intentado mover los hilos de la política catalana

A veces la crítica momentánea hace que parezca que el único sentimiento es la animadversión. Al año y medio de haber sido cesado como director de «La Vanguardia», y cuando había justo estrenado su nuevo digital, «El Nacional», me encontré a José Antich por la Diagonal y me dijo. «Yo me he reinventado, aunque tú no me lo reconocerás nunca». No sé por qué Antich puede pensar algo así. Nadie se ha ocupado nunca de escribir tanto sobre su vida, sus añagazas y su trama. José Antich Valero (La Seo de Urgel, 1955) es la metáfora del catalán oportunista y espabilado, buscón, sin entrañas, sin escrúpulos, con un gran instinto y un tipo de astucia que se parece mucho,