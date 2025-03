Alonso asume la falta de confianza de Casado y deja la presidencia del PP vasco

Alfonso Alonso puso ayer por la tarde punto final a su etapa al frente del Partido Popular vasco, un día después de que fuera fulminado como candidato a lendakari por rebelarse contra el acuerdo de coalición con Ciudadanos . La confianza entre Génova y Alonso había quedado totalmente rota, y el paso natural siguiente era la dimisión como presidente del PP vasco, algo que anunció en la Junta Directiva regional de su partido, en Vitoria.

En Génova se esperaban esta renuncia, porque la campaña electoral era inviable si el presidente de los populares vascos seguía siendo él. Alonso comunicó al presidente del partido su decisión, antes de informar a la Junta Directiva del PP vasco. Casado le agradeció después su «entrega» de forma pública a través de Twitter: «Muchas gracias, Alfonso Alonso, por tu entrega y dedicación a Vitoria, al País Vasco y a España en defensa de la libertad de todos. El Partido Popular seguirá siendo siempre tu casa».

Alonso no logró reprimir todas las lágrimas en su última comparecencia como presidente del PP vasco. Se marchó emocionado y «agradecido» al partido por los más de 30 años que ha recorrido en su seno, una vida dedicada a la política que ha terminado de la forma más abrupta. Reconoció que no cuenta con la «confianza» de la dirección nacional, algo que achaca a una « manera diferente de entender lo que es España ». «En esas circunstancias es imposible seguir con esta responsabilidad», sentenció.

Alonso no quiso profundizar en la herida y evitó referirse directamente a sus desavenencias con Casado , aunque dejó algunas muestras de su desencanto con Génova. Las principales afectan al proyecto de arraigo vasco que esbozó en la Convención de Vitoria del pasado septiembre y que, bajo su punto de vista, peligra con el acuerdo cerrado con Ciudadanos. Y eso que siempre se mostró «favorable» a la concurrencia con la formación naranja: «Pero no podemos negociar un proyecto político —destacó—. Podemos fortalecerlo, no renunciar a él».

En este sentido, incidió en que el proyecto del PP autonómico «tiene que nacer en el País Vasco », algo que comunicó a una junta directiva a la que emplazó a reclamar siempre la potestad de tomar sus propias «decisiones».

Sobre qué será de él en el futuro próximo, ni el propio Alonso lo sabe. «Termino ahora mi etapa política, lo mejor de mi vida —apuntó—. Voy a abrir otra etapa y no sé en qué va a consistir todavía». Sin embargo, destacó que seguirá siendo militante del PP vasco y no dejará de defender su «compromiso» con el País Vasco .

La dirección nacional no era partidaria de tomar una medida tan excepcional como la constitución de una gestora para hacerse cargo del PP vasco, en pleno periodo electoral, y apostó por un relevo natural, ajustado a los estatutos del partido, a la espera de que se produzca la gran renovación pendiente. Fuentes de Génova sostuvieron que esa es la mejor opción, porque la gestora es una medida absolutamente «excepcional» y mucho más traumática.

Aplicación de los estatutos

Por eso, en aplicación del artículo 48.3 de los estatutos del partido, las funciones de presidente pasan de forma automática, e interina, a la secretaria general, Amaya Fernández. En un comunicado, el PP confirma que asume el cargo de presidenta del PP vasco: «Cuenta con el apoyo y la confianza de la dirección nacional». Con ella y con Iturgaiz como candidato, señala el comunicado, el PP confía en reforzar la base social y los valores cívicos del constitucionalismo en el País Vasco y cosechar el 5 de abril el mejor resultado frente al nacionalismo y el socialismo radical.

Después de la tormenta interna del pasado fin de semana, que acabó con la destitución de Alonso como candidato a lendakari, ayer la dirección nacional de los populares se volcó en hacer un llamamiento a la unidad del partido, mientras se escuchaban dudas en algunos territorios por la gestión de esta crisis. El presidente de la Xunta y candidato a la reelección en Galicia, Alberto Núñez Feijóo , mostró su confianza en que Génova «haya acertado»: «Seguro que el PP a nivel nacional tiene sus razones, y esas razones le han llevado a tomar esa decisión», comentó.

Apenas a cuarenta días de las elecciones en el País Vasco y Galicia , desde Génova se pidió a «todos remar en la misma dirección», porque el PP «se juega mucho en estas elecciones». Se suspendió la rueda de prensa habitual de los lunes, la posterior al comité de dirección nacional, y se dejó el protagonismo mediático al nuevo candidato en el País Vasco, Carlos Iturgaiz.

Por parte de la ejecutiva nacional, el vicesecretario y portavoz del PP, Pablo Montesinos , puso voz al llamamiento interno de Casado y pidió a todo el PP que camine junto en la misma dirección para apoyar a Iturgaiz como candidato. El Comité Electoral Nacional le proclamó candidato y destacó de forma especial su defensa de «los valores de siempre» del PP.

Después de una mañana frenética en distintos medios de comunicación, Carlos Iturgaiz almorzó con el presidente del PP, Pablo Casado , para analizar más a fondo el acuerdo de coalición con Ciudadanos, y los objetivos de la campaña.

Señas de identidad

Durante toda la mañana llamaron la atención los guiños de Iturgaiz a los votantes de Vox y a los dirigentes de este partido, algo que lo separa ya, de entrada, de Alfonso Alonso, quien era claramente contrario a un acercamiento a ese partido.

Fuentes de la dirección nacional se mostraron satisfechas con ese mensaje del candidato a lendakari, y reconocieron que Iturgaiz puede aglutinar «todo» el voto constitucionalista , a la derecha del Partido Socialista, incluido el de Vox. Una posibilidad que, según subrayan, con Alfonso Alonso no habría sido posible. «Iturgaiz representa un PP orgulloso de sus señas de identidad de siempre, y eso conecta con los votantes que se fueron del partido y recalaron en Vox».