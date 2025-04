«Almeida y Ayuso demuestran que hay una alternativa en España»

¿Aceptará una reunión con Sánchez si le llama para buscar un pacto?

Siempre que me ha llamado el presidente del Gobierno para hablar, he aceptado. Somos un partido de Estado. Es mi responsabilidad. Ahora bien lo que están diciendo sobre unos pactos de la Moncloa, tendrán que explicarlo, porque no saben ni lo que proponen. Los que proponen es como el título de una canción, sin música ni letra. Es como poner un eslogan en un folio en blanco. No es serio. En condiciones normales, sería otro símbolo de la propaganda de este Gobierno, pero cuando se están muriendo medio millar de personas al día, con 20.000 profesionales contagiados, no es responsable. Yo quiero un plan de choque para lo que está pasando ahora, y pactar ahora sobre mascarillas y test. Sinceramente, creo que no se puede hacer marketing y cortinas de humo en una situación de tanto dolor y desgarro.

¿Pero acudirá a la reunión?

Siempre respondo a la llamada de la presidencia del Gobierno pero he sido muy claro a la hora de analizar la situación. No ha necesitado ningún pacto para hablar del estado de alarma con nosotros o sobre los decretos sensatos. No juguemos con la propaganda en plena batalla.

¿Teme que esté en juego nada menos que el régimen político y el modelo económico?

Cuando se aclaren los ministros, que nos lo digan a los demás. La posición de Podemos dista mucho de lo que fueron los Pactos de la Moncloa. Todo en ellos es tremendamente extemporáneo. Para lo que pide Iglesias no van a contar con nosotros. Ante cualquier tipo de estrategia de propaganda para eludir responsabilidades presentes, no vamos a participar en ese teatro.

En esta crisis han brillado con luz propia Almeida y Ayuso, y presidentes autonómicos como Feijóo. Hay banquillo en el PP.

Está claro que hay una alternativa política en España basada en la capacidad de gestión, se ha visto en esta crisis con las personas que llevaban gobernando hace tiempo y con las que han empezado ahora. Están demostrando que en el peor momento han tenido capacidad para generar confianza y resolver problemas. El PP tiene equipos con muchísima experiencia, estamos a pie de calle y queremos ser útiles a los españoles.

La legislatura acaba de empezar, ¿pero hay que darla por finalizada?

—Estamos en lo importante ahora. Pido al Gobierno que se ocupe de lo importante. Nosotros estamos a lo que tenemos que estar, que es salir de esta crisis. La política es un instrumento para mejorar la vida de la gente. Nosotros estamos al servicio de la gente, y ese afán paternalista, ese tuteo, esa arrogancia que vemos en el presidente del Gobierno es lo contrario a nosotros. Somos un proyecto humilde al servicio de la gente, para servirles y serles útiles. Y los españoles son los soberanos. Nosotros contribuimos a que desde las instituciones instituciones se haga lo mejor posible cuando gobernamos.

¿Intuye crisis en el Gobierno?

La crisis es la que tiene España y la que tiene cada español confinado. No somos conscientes de las medidas tan extremas que se han pedido a los españoles. Los españoles están cumpliendo, pero el Gobierno no está cumpliendo con los españoles. Está muy bien aplaudir a los profesionales sanitarios, pero los autónomos no han visto solucionados sus problemas y no hay un solo trabajador afectado por un ERTE que haya cobrado la prestación a 10 de abril.