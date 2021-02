Alarma en la vieja guardia del PP por el rumbo del partido Ex ministros expresan su preocupación por la ruptura del espacio de centro-derecha

El desastre electoral del PP en Cataluña ha terminado de disparar las alarmas en la vieja guardia del partido por el rumbo que está tomando. Varios exministros y antiguos dirigentes populares, de la época de Aznar y Rajoy, no ocultan su preocupación y su advertencia del desastre al que puede estar abocada su formación política si no se corrige la estrategia con prontitud. Algunas fuentes consultadas advierten, incluso, del riesgo de desaparición si el PP no es capaz de «unir y sumar» en el espacio de centro-derecha.

La noche del 14-F supuso un golpe moral para todos en el PP, los nuevos y los veteranos. En Génova no han querido hacer autocrítica de forma pública, por ahora. Pero