El abogado denunciante apunta a Pablo Iglesias: «El líder no sería tan incompetente para no saberlo» Acusa a los dirigentes populistas que «miran para otro lado» ante presunta corrupción e insiste en que que «presuntamente» alguien metió la mano en la caja en su propio beneficio

El abogado despedido de Podemos bajo una acusación de acoso que no prosperó en los tribunales, José Manuel Calvente, se desquitó ayer en su cuenta personal de Twitter y apuntó directamente al secretario general del partido y actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. «El 'líder' del partido no sería tan 'incompetente' como para no saber lo que estaba pasando en su partido. Presuntamente, claro», decía uno de los mensajes.

La publicación no se produce en un momento cualquiera. Ayer trascendió el recurso de apelación interpuesto por Podemos para pedir a la Audiencia Provincial de Madrid que anule tanto la documentación que ha aportado Calvente como las diligencias de prueba que ha acordado el juez a partir de esos papeles y de la propia declaración del letrado. El recurso aduce entre otras cosas que Calvente obtuvo la documental de forma ilícita porque tenía «deber de sigilo» y que la recopilación de la prueba fue fruto de «fraudulenta investigación secreta» aderezada con «meras sospechas».

«Están enredando y confundiendo, como siempre, y así se lo dije al abogado de Podemos en mi declaración: 'Usted ha venido aquí a intoxicar el procedimiento'», decía otro de los mensajes difundidos ayer.

El letrado siempre ha defendido que las mismas irregularidades que ahora ha puesto en manos de la justicia fueron investigadas durante meses en momentos distintos de 2019 por él y por la entonces responsable de Cumplimiento Normativo del partido, la también cesada Mónica Carmona, y que desde esa posición respondía penalmente si miraba hacia otro lado ante cualquier ilegalidad. De hecho, su departamento avisó al menos en un informe de la necesidad de mantener los mecanismos antifraude del partido protegidos de cualquier ingerencia política. Considera que estos esfuerzos por investigar lo que estaba ocurriendo le costaron a ambos el puesto de trabajo, solo que en su caso, bajo la sombra de haber acosado a una compañera, que además, le resultaba también sospechosa de estar cobrando sobresueldos.

De ahí, otro de los mensajes que Calvente lanzó ayer a las redes: «Unos dirigentes que miran para otro lado cuando les avisas que en su partido se podrían estar cometiendo irregularidades financieras y lo tapan inventando falsas acusaciones carecen de legitimidad para cuestionar las instituciones del Estado y dar consejos sobre ética política».

Peor que Filesa

El mensaje no acabó ahí. El letrado defendió en redes que «a diferencia de todos los casos de corrupción de partidos en España» en Podemos no se trataría de «la presunta corrupción de un partido» sino de una «presunta corrupción dentro del partido» y «una presunta financiación ilegal de algunos dirigentes».

«No estamos ante Gürtel o Filesa. Mucho peor. Estamos presuntamente ante presuntos sinvergüenzas que habrían 'metido la mano' presuntamente en la caja del partido para su presunto beneficio y el de sus presuntos amigos», decía, para lanzar otro recado: «Yo sí respeto la 'presunción de inocencia'».

En su opinión, Podemos «no debería pasar a la Historia como un partido manchado por la corrupción de cuatro 'presuntos' sinvergüenzas». La denuncia inicial señala a varios miembros del partido si bien en el auto y la providencia de los pasados 30 y 31 de julio, el juez acordó citar como investigados al tesorero Daniel De Frutos, la gerente Rocío Val, la responsable de compras y servicios Andrea Deodato, así como al que era administrador de la consultora Neurona Comunidad cuando fue contratada para la campaña de 2019 y su intermediario con el partido.

Calvente llama por ello a un cambio en la Ejecutiva y asegura que «la militancia de Podemos debería actuar y decir 'basta ya'». «No puede pasar ni un minuto más con gente investigada dirigiendo el partido. Urge un cambio de dirección. Por la salud democrática de este gran país que es España y de las instituciones que algunos quieren destruir», sentenciaba otro de sus mensajes.