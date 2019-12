La Abogacía del Estado se pliega y apoyará al menos la salida de Junqueras para obtener su acta Informará a favor de la excarcelación del líder de ERC horas después de que el partido haya pedido un «gesto»

La Abogacía del Estado va a acceder a los designios del Gobierno y, según ha podido saber ABC pedirá al Tribunal Supremo al menos que libere al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras, para que pueda acudir al Parlamento Europeo para obtener su acta de diputado. Queda por saber si los servicios jurídicos darán aún un paso más allá y solicitarán también que el independentista, condenado a 13 años por sedición, espere en libertad la respuesta del Parlamento Europeo sobre su inmunidad. Hace apenas unas horas, ERC pidió un «gesto» al Ejecutivo como condición para que sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

En el escrito que la Abogacía del Estado remitirá al Tribunal Supremo en las próximas horas, la Abogacía del Estado se apartará del criterio mantenido por la Fiscalía amparándose en la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luxemburgo consideró la semana pasada que Junqueras tenía inmunidad desde el momento en que fue proclamado candidato electo tras las europeas del 27 de mayo sin necesidad de completar más trámites ante la Junta Electoral Central. La Fiscalía, por contra, considera que con la sentencia del «procés» ya firme, no cabe retrotraer las actuaciones a un momento en el que el que el procesado estaba en prisión provisional.

Lo cierto es que para informar a favor de esta excarcelación la Abogacía del Estado tampoco ha tenido que retorcer hasta el extremo su argumentación, pues ya el pasado 10 de junio se posicionó del lado de la defensa del Junqueras y no se opuso a la salida del entonces procesaso para salir a jurar su cargo. El Supremo no hizo caso a esta solicitud y le prohibió la salida al sopesar los riesgos que estaban en juego. Sin embargo, cuando el abogado de Junqueras recurrió la negativa del Supremo, la Abogacía del Estado no apoyó el recurso y avaló el criterio del Supremo ante Luxemburgo.

El escrito de la Abogacía se planteaba esta semana como un factor clave para conocer si finalmente el proceso de negociación entre el PSOE y ERC desemboca en una investidura en la recta final de año o si ésta queda pospuesta hasta enero de 2020.

En los últimos días, mientras dirigentes socialistas han urgido en a cerrar un pacto antes de final de año, ERC ha insistido en que el acuerdo para facilitar la investidura sería más difícil si el Abogado del Estado no pedía la puesta en libertad de Oriol Junqueras tras la sentencia europea que le otorga inmunidad parlamentaria.

ERC anunció el pasado jueves que no volvería a reunirse con los representantes del PSOE hasta conocer el pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre la sentencia europea.

Hasta ahora se manejaban las fechas del 27 y 28 de diciembre como dos posibles jornadas para celebrar el pleno, que se cerraría en una segunda votación el lunes 30 si, como es probable, el candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no alcanzase la mayoría absoluta en la primera votación del día 28.

Pero el hecho de que ERC contemple que la investidura se pueda producir antes del festivo del 6 de enero abre otra posibilidad: que el primer tramo del debate se celebre los días 2 y 3 de enero, lo que llevaría una hipotética segunda votación al día 5.