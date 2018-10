Abascal carga contra Valls: «No tienes ni idea de lo que está pasando en España. Vete a Martinica» El líder de Vox ataca al candidato a la Alcaldía de Barcelona tras una entrevista en en la que aseguró que había que crear un «cordón sanitario» alrededor de la formación

La decisión de Manuel Valls de concurrir a las elecciones municipales en Barcelona suscitó opiniones de todo tipo. Para unos, el ex primer ministro francés es algo más que una buena opción para optar a la Alcaldía de la ciudad condal. Para otros, el hecho de que el político se curtiese en la política francesa después de pasar la mayor parte de su vida en Francia le resta credibilidad al no conocer la realidad de la capital catalana.

El último en valorar la candidatura de Valls ha sido Santiago Abascal, que ha cargado duramente contra el político después de unas declaraciones al diario El País en las que Valls abogaba por crear «un cordón sanitario» en torno a Vox, formación a la que calificó de extrema derecha.

«Mira Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo», respondía el líder de Vox en Twitter a las palabras de Valls.

No fue el único dirigente que atacó a Manuel Valls por su opinión respecto a la formación. Ignacio Garriga, Portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, también cargó contra la posición del político galo-español. «Manuel Valls, plantea con descaro francés y republicano que hay que hacer un cordón sanitario a VOX. Pues bien,que sepa que nos tendrá en el Ayuntamiento de Barcelona defendiendo a los barceloneses de manteros,izquierda y franceses», expresó.