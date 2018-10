Rivera entra en guerra con Vox: es «aliado» de Le Pen Abascal acusa a Valls de «no tener ni idea de España» y Ciudadanos le sugiere que no vaya el domingo a Alsasua

Itziar Reyero

La consigna hasta ahora era ignorar a Vox. Pero este lunes la dirección de Ciudadanos ha pasado al choque frontal con el partido de Santiago Abascal después de que este haya atacado a su candidato para el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, por pedir un «cordón sanitario» en Europa contra los populismos de «extrema» derecha e izquierda.

Rivera, que sigue sin citar a Vox por su nombre, ha asegurado que es «aliado» de Le Pen, partido francés de ultraderecha y eurófobo y, visiblemente molesto, le ha sugerido que no vaya al acto de España Ciudadana convocado el domingo en Alsasua, en el que Abascal ha anunciado su presencia.

El fuego cruzado ha comenzado porque Valls, en una entrevista en El País, ha pedido aislar a fuerzas políticas como Vox y Abascal le ha atacado esta mañana en Twitter: «Mira Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo».

No vamos a permitir estos ataques a @manuelvalls, un defensor de la Constitución, la libertad, la unión y Europa que ha luchado contra el terrorismo y los nacionalismos. Vosotros podéis quedaros con Le Pen. https://t.co/EtnKtv2bKZ — José Manuel Villegas (@CiudadanoVille) 29 de octubre de 2018

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha salido en defensa del político hispano-galo: «No vamos a permitir estos ataques. Valls es un defensor de la Constitución, la libertad, la unión y Europa, que ha luchado contra el terrorismo y los nacionalismos. Vosotros podéis quedaros con Le Pen».

Rivera, preguntado por este rifirrafe en rueda de prensa en la sede de Cs en Madrid, ha destacado que «pocas personas han luchado tanto contra ETA» como Valls, que fue ministro del Interior y ha resaltado su defensa de la Constitución y su europeísmo, aconsejando a Vox que no acuda al acto del domingo en Alsasua. «Quien tenga alergia a Europa se va a incomendar porque es un acto español y europeo».

Ciudadanos no oculta su incomodidad después de que Vox se haya autoinvitado al acto en Navarra de España Ciudadana. También el PP enviará a sus cuadros a la convocatoria de la plataforma impulsada por Rivera. El líder de la formación naranja se ha quejado así de que Abascal pretenda acudir a una cita de la que ya ha participado el propio Valls y que el domingo tendrá como referencia al filósofo vasco Fernando Savater.